Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемые в зоне .ua.

Что произошло

На сайте Raidforums по ссылке https://raidforums[.]com/Thread-Message-to-Ukraine было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак 22 февраля.

В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этому сообщению усматривается, что атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.

Куда обращаться

В случае обнаружения признаков кибератак или аномальных действий в ваших информационных системах CERT-UA просит обращаться по телефонам (044) 281-88-05 или (044) 281-88-25, писать на cert@cert.gov.ua, на страницу в Facebook или заполнить форму обращения на сайте.

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