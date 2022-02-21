Соцсеть Дональда Трампа доступна для пользователей

Приложение TRUTH Social, запущенное экс-президентом США Дональдом Трампом, с 20 февраля стало доступным для пользователей, которые оформили предзаказ в App Store.

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Как пишет Reuters, приложение автоматически запустилось в это воскресенье около полуночи для пользователей, которые приняли решение участвовать в тестировании соцсети и заранее зарегистрировались.

Из-за большого спроса некоторые участники получили уведомление о добавлении в список ожидания.

Новая соцсеть будет немного похожа Twitter — в частности при ее помощи можно следить за публикациями и ссылками других пользователей на актуальные темы.

Напомним, экс-президент США принял решение о запуске TRUTH Social после того, как его навечно заблокировал Twitter, а Facebook, YouTube, TikTok временно заморозили аккаунты. Причина — его высказывания во время утверждения победы Джо Байдена, в которых руководители вышеупомянутых соцсетей усмотрели подстрекательство к насилию.

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