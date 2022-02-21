Так, с 14 марта оплатить коммунальные услуги за средства «єПідтримки» смогут граждане Украины с инвалидностью І и ІІ групп, сообщается на сайте Министерства экономики Украины.
Возможность оплаты коммунальных услуг средствами, начисленными за вакцинацию, с 14 февраля была предоставлена украинцам старше 60 лет. За прошлую неделю они уже потратили порядка 28 миллионов гривен. С 14 марта такую возможность обещают предоставить людям с инвалидностью I и II групп.
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В целом за первые два месяца реализации «єПідтримки», к программе присоединились более 8,9 млн украинцев. Потрачено 3,4 миллиарда гривен.
Самыми популярными категориями растрат стали:
- книжные магазины – 1,2 млрд грн;
- кинотеатры – 711 млн грн;
- спорт – 374 млн грн;
- лекарства – 366 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 364 млн. грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 354 млн грн;
- образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 40 млн грн;
- коммунальные услуги – 28 млн грн.
Напомним, что согласно условиям программы 1000 грн могут получить все граждане Украины от 14 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
Также вместо 4-х месяцев, за которые украинцы должны были потратить средства за вакцинацию, теперь предусмотрено 9.
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