Простая на первый взгляд снаружи, но запакованная множеством скрытых интеллектуальных функций рожковая кофеварка De’Longhi Dedica – это очень стильная и надёжная кофемашина для дома, на которую вы вполне можете положиться. Ниже вниманию читателей предложен подробный обзор устройства.

Коротко и ёмко о De’Longhi Dedica EC685.M

Если говорить о дизайне, то детали из нержавеющей стали, три сенсорные кнопки управле6ния, а также поддон с классическим логотипом ставят De’Longhi Dedica в собственную лигу. Например, на сайте https://delonghiclub.kz/page/pump-coffee-maker всего за 107990 казахстанских тенге ($250) вы получаете набор качественных компонентов, которые в совокупности составляют элегантную и доступную кофе-машину.

Технические характеристики De’Longhi Dedica EC685.M:

Мощность: 1350Вт.

Масса продукта: 4.2кг.

Ёмкость: одиночные и двойные фильтры эспрессо плюс чалдовый фильтр ESE.

Среднее давление: 15 бар.

Объём воды: 1.1 литра.

Габариты: 149x330x304 мм.

Материал: нержавеющая сталь.

Автоотключение: есть.

Первые впечатления

При относительно небольшом размере кофе-машина обладает огромными возможностями. При ширине всего в 15 см и глубине в 33 см кофе-машина выглядит совсем миниатюрной. Неплохое преимущество – особенно, при использовании на небольших кухнях, однако длинная и тонкая конструкция делает решётку для подогрева наверху кофе-машины неэффективной – там есть место для подогрева лишь одной чашки одновременно, а в силу отсутствия бортиков данная чашка может ещё и легко соскользнуть вниз.

Кнопка питания расположена внизу справа. Для улучшения устойчивости кофе-машины во время загрузки и выгрузки портафильтра она снабжена нескользящими ножками и специальными присосками.

Стильный корпус De’Longhi Dedica может удерживать давление в 15 бар, поэтому небольшой размер устройства накак не влияет на его мощность. Свои преимущества имеет и резервуар для воды ёмкостью в 1.1 литра: чем чаще вы подливаете воду, тем лучшим будет вкус эспрессо.

Если говорить о материале корпуса, то здесь чёткая информация о каких-либо экологических сертификатах отсутствует. Хотя, честно говоря, использование пластика было стандартным для всех протестированных ранее кофе-машин эспрессо, как и корпуса из полистирола.

Простота использования

De’Longhi предлагает весь набор удобных для пользователя функций и аксессуаров, которые можно ожидать за эту цену, включая поддон для капель двойной высоты с индикатором переполнения, а также пластиковую ложку 2-в-1 и широкую трамбовку для загрузки кофе в портафильтр.

При первых загрузках портафильтр был несколько тугим, а тонкое основание делало его неустойчивым. Если на верхней решётке для подогрева попробовать установить две чашки одновременно – они легко могут упасть. Однако, в процессе эксплуатации кофе-машины вы быстро научитесь управляться с портафильтром, который начинает устанавливаться более свободно.

Разработчики также уделили больше внимания дизайну сопутствующих аксессуаров. Особого внимания заслуживает вспениватель для молока в стиле «жиро», который позволяет совершать большее количество движений, чем любая другая из проанализированных кофе-машин (аксессуар подходит как для паровых кувшинов из нержавеющей стали, так и для крепких керамических кружек). После использования аксессуар укладывается в поддон для сбора капель для удобства хранения. Скользящее кольцо выбора на самом вспенивателе предусматривает две опции (горячее молоко или капучино), поэтому вы можете легко персонализировать свою шелковистую пену.

Ещё одна сфера, где за внешней простотой скрывается высокое удобство и автоматизация, – это кнопки управления кофе-машиной: одинарная порция, двойная порция и паровая трубка. Следуя инструкции, вы сможете настроить опции персонализации с учётом таких факторов, как температура кофе и жёсткость воды. Если вы желаете установить количество кофе на чашку по умолчанию, удерживайте и отпустите кнопку, которую вы хотите запрограммировать.

Компоненты устройства нельзя мыть в посудомоечной машине. Однако плотно прилегающий фильтр можно промыть под струёй воды, что позволит удалить большую часть кофейной гущи. Также достаточно легко можно открутить вспениватель для молока, чтобы промыть его в горячей мыльной воде.

Качество эспрессо

De’Longhi готовит восхитительно мягкий эспрессо с пенкой без намека на горечь. По вкусу кофе был одним из лучших, которые эксперты, подготовившие данный обзор, когда-либо готовили в рамках исследования кофе-машины эспрессо.

Использование одинарных, двойных и чалдовых фильтров ESE дали ожидаемое количество эспрессо. Важно отметить, что количество жидкости было равномерным, если разделить его на две чашки для эспрессо.

Стоит ли приобретать?

Компания De’Longhi добилась потрясающих результатов в разработке стильных машин, которые просты в эксплуатации (чем порадуют новичков), но при этом предлагают возможности для индивидуальной настройки. Качество сборки и гарантия производителя говорят о том, что эта кофе-машина рассчитана на длительный срок службы (минимальный гарантийный срок на все продукты De’Longhi составляет один год). Он также имеет инструкцию по удалению накипи, что помогает пользователям позаботиться об этом. Эксперты, готовившие этот обзор, были очень рады возможности иметь данную кофе-машину на своём кухонном столе.

Плюсы: Взбалтываетель молока «жиро», класс энергопотребления A*, ecoDecalk в комплекте, широкая ложка трамбовки 2-в-1, расширенный набор функции персонализации.

Минусы: тонкая и поэтому не очень устойчивая конструкция, возможность случайно нажать кнопку в процессе наполнения портафильтра, некоторые компоненты не подлежат мойке в посудомоечной машине.