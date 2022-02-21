Ножничный подъемник и его характеристика: конструкция и достоинства применения

При работе с тяжелыми грузами сложно обойтись без применения грузоподъемной спецтехники. Однако на территории складов отсутствует достаточно места, чтобы эксплуатировать самоходные машины. К тому же их покупка выливается в значительные финансовые затраты. Альтернативой являются ножничные подъемники. При помощи этих компактных и удобных в эксплуатации устройств осуществляется вертикальное перемещение грузов. Они облегчают процесс разгрузки и погрузки машин, а также позволяют поднимать тяжелые объекты, например, поддон с товарами, между этажами помещения.

Конструктивные особенности оборудования

Внешне ножничный подъемник представляет собой платформу с подъемным механизмом, благодаря чему происходит перемещение грузов в вертикальной плоскости. Такая конструкция является не только максимально простой, но еще и очень надежной. И это одно из главных достоинств оборудования, применяющегося как на складах, так и в производственных цехах.

Составными элементами подъемного оборудования являются следующие части:

Платформа. Горизонтальная плоскость, которая предназначена для размещения перемещаемых грузов. Размеры платформы зависят от грузоподъемности оборудования. Рифленая поверхность исключает вероятность скольжения грузов при их подъеме или опускании. Основание с упорами безопасности. Служит не только в качестве опоры, но и играет роль направляющих для свободного перемещения незакрепленной части подъемного механизма. Рабочий механизм. Его еще называют подъемным или ножничным. Он состоит из системы перекрестно располагающихся рычагов, соединенных с платформой и основанием. Гидроцилиндры с насосной станцией. Приводные механизмы системы, благодаря которым происходит перемещение платформы.

Ножничные подъемники могут работать с грузами до 10 тонн, осуществляя их поднятие на высоту до 10 метров. Именно поэтому при выборе изделий очень важно учитывать их технические параметры.

Какие основные достоинства характерны для ножничных подъемников

Выбирая ножничный подъемник, не будет лишним оценить все положительные качества эксплуатации соответствующего оборудования. К ним относятся:

быстрое выполнение работ по перегрузке;

уменьшение нагрузки на рабочий персонал, так как все сложные процессы возлагаются на специальное оборудование;

отсутствие необходимости регистрации подъемников в органах надзора;

невысокая стоимость оборудования по сравнению с самоходными машинами;

низкий срок окупаемости;

возможность быстрой транспортировки в необходимое место для выполнения работ по подъему и спуску грузов.

Не занимают много места, так как изделия могут размещаться в приямках.

Ко всем преимуществам изделий, которые выпускает компания «Форстор», следует также отнести высокий уровень безопасности. Оборудование предлагается в большом разнообразии по размерам и исполнению. Реализованные проекты компании https://forstor.ua/our-projects/ являются лишь подтверждением того, что сказано выше.