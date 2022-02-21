Экстренные звонки и длинные голосовые сообщения: важные обновления в Skype

Пользователи Skype теперь cмогут звонить в службу экстренной помощи со своих компьютеров, однако новая функция имеет несколько ограничений, сообщает TheVerge.

На прошлой неделе в Skype сообщили о запуске обновлений. Так, американские пользователи приложения смогут с компьютера набрать номер 911. Далее при необходимости приложение передаст местоположение службам экстренной помощи.

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Ранее функция уже была доступна для жителей Австралии, Дании, Финляндии и Великобритании. Теперь в списке есть и США.

В первую очередь новая функция будет полезна пользователям, которые по некоторым причинам лишились мобильной связи, но все еще имеют стабильное интернет-соединение.

Пользователям рекомендуется не совершать экстренные вызовы через Skype, если они находятся за пределами домашнего региона, поскольку вызов потенциально может быть перенаправлен в другое место.

Также в Skype добавили возможность оставлять пятиминутное голосовое сообщение вместо двухминутного, выбирать светлый или темный режим во время разговора, отправлять реакции, а также увеличивать или уменьшать масштаб экрана.

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