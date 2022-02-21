Ещё в 2010 году, когда Стив Джобс представил миру первую модель iPad, стало ясно, что на наших глазах оформляется новый сегмент технологического пространства. Спустя десять с хвостиком лет, когда мир увидел Apple iPad 2021 года, прошедший немалую эволюцию в сравнении со своими ранними собратьями, само понятие связи и подключённости вышло на совершенно новый уровень развития. iPad по-прежнему выпускается не только с различными объёмами хранилища данных – у пользователей по-прежнему есть возможность выбирать между покупкой iPad, который поддерживает исключительно подключение к интернету через Wi-Fi, и современными моделями, подключаемыми как через Wi-Fi, так и через сеть сотовой связи.

Вечный вопрос, который волнует всякого, кто намерен купить iPad, заключается в том, покупать ли базовую модель, в которой предусмотрена возможность подключения лишь через Wi-Fi, или же потратить дополнительные деньги на модель, в которой имеется модуль сотовой связи. Независимо от того, есть ли в вашем iPad слот для установки SIM-карты или же такой слот отсутствует, вы не сможете использовать свой гаджет для осуществления звонков, поскольку он не оснащён специальным динамиком-наушником – и в этом нет ничего удивительного. Кому захочется прижимать огромный планшет к уху?

Причины, заставляющие выбирать iPad с модулем сотовой связи

Вы можете более подробно изучить «матчасть», в попытке найти доводы, свидетельствующие в пользу того, что лучшим выбором для вас станет покупка iPad, который может подключаться к интернету исключительно через Wi-Fi, однако все они сводятся к тому, что такая модель стоит дешевле. Впрочем, такая единовременная экономия может быть оправдана лишь в том случае, если вы не планируете выносить свой iPad из дому. В то же время, в данной публикации вы найдёте аргументы в пользу того, что вам всё же стоит потратить некоторую дополнительную сумму, чтобы получить в своё распоряжение Apple iPad с модулем сотовой связи. Кстати, купить различные модели iPad можно в storeinua.com – магазине компьютерной техники.

Неограниченный пользовательский опыт

Мы не можем не признать того факта, что в наше время достаточно просто найти точки доступа к Wi-Fi, установленные в общественных местах. Однако, такие подключения сложно назвать безопасными и надёжными. Последнее, что вы хотите, – это судорожно искать пароль доступа к Wi-Fi в кафе за пару минут до начала важной встречи через Zoom. Купив же iPad, который поддерживает не только Wi-Fi, но и сотовую связь, вы получаете выделенное подключение к интернету на скорости LTE, которое гарантирует практически бесперебойную связь независимо от того, ожидаете ли вы на свой рейс в аэропорту или же проводите день на пляже.

Возможность защищённого подключения в любой точке

Угроза кибератак растёт с каждым днём, в то время как наша работа и личная жизнь всё сильнее зависят от интернета. При отсутствии в iPad модуля сотовой связи вам придётся либо использовать смартфон в качестве точки доступа, либо подключаться к публичной сети Wi-Fi. И если вы не используете для защиты своего Wi-Fi-подключения VPN, то проведение онлайн-операций с использованием своего банковского счёта, или доступ к другим конфиденциальным данным может быть достаточно рискованным делом. В то же время, наличие в iPad опции быстрого и защищённого подключения к сотовой сети даёт уверенность при доступе ко всем необходимым файлам и службам без риска стать жертвой программ-вымогателей или столкнуться с кражей данных.

Молниеносно быстрый 5G (новые модели iPad)

До сих пор подключение к интернету через Wi-Fi имело преимущество более высокой скорости загрузки и отправки данных по сравнению с подключением через 4G LTE, однако появление в последней линейке iPad поддержки 5G всё изменило. Хотя более старые модели данный стандарт не поддерживают, на iPad Pro с диагональю 12.9 дюйма (5-го поколения), iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения) и новейшем iPad mini (6-го поколения) вы можете наслаждаться высочайшей скоростью мобильной связи 5G.

Навигация стала проще

Предположим, вы планируете использовать свой iPad в дороге в качестве удобного навигационного устройства. Модель с модулем Wi-Fi и модулем сотовой связи в данном случае является предпочтительным выбором по двум причинам. Во-первых, беспроводное подключение к интернету позволяет с лёгкостью использовать навигационные приложения, одновременно используя его в качестве развлекательного центра, средства связи и даже портативной рабочей станции в случае, когда нужно быстро отправить электронное письмо. Во-вторых, модель iPad с модулем сотовой связи укомплектована встроенной GPS-антенной, которая отсутствует в версии, где установлен лишь Wi-Fi модуль, что делает её менее привлекательной для навигации и ориентирования по карте.

Для чего вообще существуют модели только с Wi-Fi-модулем

Вы, наверное, слышали такое выражение «Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь», и это, безусловно, верно, когда речь заходит о любой функции технического гаджета. Поскольку в компании Apple пытаются максимизировать прибыль, и достигают этого, в частности, путём снижения цены на свои iPad, чтобы иметь возможность конкурировать на насыщенном рынке планшетов, компания и выпускает базовый вариант iPad, в котором имеется лишь модуль Wi-Fi. Кроме того есть много пользователей, которые используют свои iPad исключительно дома и для развлечений – им действительно нет необходимости покупать модификацию устройства с двумя модулями – WiFi + LTE.

Например, разница в цене между базовой моделью iPad 9-го поколения, в которой установлен лишь Wi-Fi модуль, и моделью с двумя модулями – Wi-Fi и сотовой связи – составляет более 2500 грн. Если ваш бюджет ограничен, то это может иметь для вас большое значение. Однако отказ от сотовой связи может сильно изменить пользовательский опыт при эксплуатации iPad, в зависимости от того, каким образом вы планируете использовать его каждый день.

Это также один из тех редких случаев, когда это удобно и более безопасно. Такое редко, но всё же бывает.

Заключение

Короче говоря, если ваш iPad редко покидает дом и/или офис, если вы не хотите иметь дело с операторами связи и дополнительными тарифными планами, вы можете приобрести iPad, укомплектованный только WiFi модулем. И если когда-либо возникнет острая необходимость подключить его к интернету при отсутствии беспроводных сетей, вы всегда можете использовать функцию точки доступа на своем телефоне.

Но если iPad всегда с вами и вы используете его, чтобы отвечать на электронные письма, синхронизировать проекты и презентации с облаком или выполнять другие важные задачи независимо от своего местонахождения, то iPad с модулем сотовой связи – это именно то, что вам нужно.