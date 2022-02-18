Jio и SES создают совместное предприятие, которое будет предоставлять услуги широкополосного доступа в Индии. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Компании Jio Platforms Limited (JPL) и SES (Люксембург) создают совместное предприятие Jio Space Technology Limited, которое будет предоставлять услуги доступа к широкополосному интернету на территории Индии, используя для этого спутниковые технологии.

Согласно условиям подписанного соглашения, компаниям JPL и SES в данном совместном предприятии будет принадлежать соответственно 51% та 49%.

Как это работает

Для организации мультигигабитного подключения компаний, магистральных каналов мобильных операторов и конечных пользователей по всей территории Индии создаваемое совместное предприятие планирует, в частности, использовать мультиорбитальные космические сети, которые объединят в себе ёмкости геостационарных (GEO) спутников и спутниковых группировок, находящихся на средней околоземной орбите (MEO).

Совместное предприятие станет площадкой для запуска в Индии услуг по предоставлению спутниковой связи и передаче данных большей части клиентов, за исключением некоторых международных компаний, работающих в сфере авиационных и морских перевозок, которых будет обслуживать непосредственно SES. Создаваемая сеть будет иметь пропускную способность до 100 Гбит/с, которую ей обеспечит SES, и при этом будет опираться на рыночную позицию и охват компании Jio.

В рамках реализации своего инвестиционного плана компания Jio Space Technology Limited будет и дальше развивать инфраструктуру в Индии для предоставления услуг внутри страны. Компания Jio будет также выступать в роли основного клиента совместного предприятия в рамках многолетнего соглашения о покупке мощностей на сумму около 100 миллионов долларов.

Совместное предприятие будет использовать ёмкости геостационарного спутника SES SES-12, который обслуживает Индию, и MEO-группировки SES «O3b mPOWER», которые обеспечат поддержку наземных сетей Jio. Кроме того, Jio предложит совместному предприятию управляемые услуги и услуги по эксплуатации инфраструктуры шлюза.

Сами говорят

«Мы будем продолжать расширять свой бизнес в сфере оптико-волоконных линий и FTTH, а также инвестировать в развитие 5G. А новое совместное предприятие с SES позволит нам ещё больше ускорить рост в сфере мультигигабитной широкополосной связи, – заявил директор Jio Акаш Амбани. – Благодаря расширению покрытия и увеличению пропускной способности, которые обеспечит технология спутниковой связи, компания Jio сможет подключать к интернету самые отдалённые города и деревни, предприятия, государственные учреждения и потребителей, сделав их новой Цифровой Индией. Мы рады открывающимся новыми возможностями, которые позволят нам объединить широкий охват и мощную абонентскую базу с опытом и инновационном лидерством компании SES в сфере спутниковых технологий»

«Данное совместное предприятие с JPL является отличным примером того, как компания SES может помогать расширить охват даже самых обширных наземных сетей, чтобы обеспечить высококачественную связь и положительно повлиять на жизнь сотен миллионов людей. Мы с нетерпением ждём начала работы нашего совместного предприятия, благодаря которому мы сможем сыграть роль в расширении цифрового охвата Индии», – сказал генеральный директор SES Стив Коллар.