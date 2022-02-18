Появление платформы Starlink от компании SpaceX и других спутниковых группировок для раздачи интернета подталкивает страны Европейского Союза к созданию собственных систем, которые могли бы конкурировать на рынке спутникового интернета.

Что произошло

В Европейской комиссии представили план стоимостью в 6 миллиардов евро, направленный на создание «космической системы защищённой связи», предназначенной для предоставления услуг местным правительствам, компаниям и прочим потребителям на всей территории европейского континента.

Цель проекта

Цель данного проекта заключается в том, чтобы страны ЕС смогли получить на орбите собственную ультрасовременную спутниковую систему раздачи интернета, дабы стать в один ряд с американскими компаниями, а также Китаем и Россией, которые также создают аналогичные сети. Без таких спутников страны ЕС рискуют серьёзно отстать в технологическом плане на фоне роста на услуги сверхскоростного защищённого доступа в интернет.

«В современном цифровом мире космическая связь является стратегическим активом, который имеет критическую важность для устойчивости ЕС, – заявили в Комиссии. – Это обеспечивает нашу экономическую мощь, цифровое лидерство и технологический суверенитет, конкурентоспособность и общественный прогресс».

Европейская безопасность

Ещё один фактор – национальная безопасность. Система спутникового доступа к интернету нового поколения способна предложить возможность подключения к высокоскоростной сети любой точки Европы – без необходимости разворачивать для этого наземные оптико-волоконные сети. Она также способна предложить государствам ЕС безопасную связь без необходимости полагаться на технологий, находящиеся под юрисдикцией других правительств.

Следовательно, данная технология может помочь государствам-членам ЕС защитить критически важную инфраструктуру и поддержать усилия по кризисному менеджменту и обороне на всём континенте. «Решения, связанные с вопросами безопасности, должны быть европейскими, чтобы обеспечить гарантированный неограниченный доступ, избегая зависимости от третьих стран и повышая устойчивость наших цепочек создания стоимости», – добавила комиссия в часто задаваемых вопросах.

Европейская комиссия также хочет действовать быстро, развивая систему спутникового интернета. «Мы наблюдаем нехватку доступных частот и орбитальных слотов из-за резкого увеличения числа мегасозвездий спутников. Отсутствие своевременных решений на уровне ЕС также поставит под угрозу конкурентоспособность промышленности ЕС в сфере ключевых технологий и на ключевых рынках», – отметили в комиссии.

Сроки развёртывания

О размерах спутниковой интернет-платформы ЕС пока ничего не сообщается. Однако в комиссии планируют начать первичную разработку проекта и развёртывание орбитальной группировки уже к следующему году. В информационном бюллетене ЕС также указывается, что тестовая эксплуатация спутниковой интернет-системы должна начаться в конце 2024 года, а её полноценная работа – в середине 2027 года.

До 2027 года Европейский Союз планирует инвестировать в проект 2.4 миллиарда евро. Дополнительное финансирование будет поступать от государств-членов ЕС, Европейского космического агентства и частных компаний. Тем временем платформа Starlink от компании SpaceX уже предоставляет свои услуги пользователям в различных европейских странах, среди которых – Франция, Испания, Германия, Польша и Италия.