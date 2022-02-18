Спутниковый интернет

Появление платформы Starlink от компании SpaceX и других спутниковых группировок для раздачи интернета подталкивает страны Европейского Союза к созданию собственных систем, которые могли бы конкурировать на рынке спутникового интернета.

Что произошло

В Европейской комиссии представили план стоимостью в 6 миллиардов евро, направленный на создание «космической системы защищённой связи», предназначенной для предоставления услуг местным правительствам, компаниям и прочим потребителям на всей территории европейского континента.

Цель проекта

Цель данного проекта заключается в том, чтобы страны ЕС смогли получить на орбите собственную ультрасовременную спутниковую систему раздачи интернета, дабы стать в один ряд с американскими компаниями, а также Китаем и Россией, которые также создают аналогичные сети. Без таких спутников страны ЕС рискуют серьёзно отстать в технологическом плане на фоне роста на услуги сверхскоростного защищённого доступа в интернет.

«В современном цифровом мире космическая связь является стратегическим активом, который имеет критическую важность для устойчивости ЕС, – заявили в Комиссии. – Это обеспечивает нашу экономическую мощь, цифровое лидерство и технологический суверенитет, конкурентоспособность и общественный прогресс».

Европейская безопасность

Ещё один фактор – национальная безопасность. Система спутникового доступа к интернету нового поколения способна предложить возможность подключения к высокоскоростной сети любой точки Европы – без необходимости разворачивать для этого наземные оптико-волоконные сети. Она также способна предложить государствам ЕС безопасную связь без необходимости полагаться на технологий, находящиеся под юрисдикцией других правительств.

Следовательно, данная технология может помочь государствам-членам ЕС защитить критически важную инфраструктуру и поддержать усилия по кризисному менеджменту и обороне на всём континенте. «Решения, связанные с вопросами безопасности, должны быть европейскими, чтобы обеспечить гарантированный неограниченный доступ, избегая зависимости от третьих стран и повышая устойчивость наших цепочек создания стоимости», – добавила комиссия в часто задаваемых вопросах.

Европейская комиссия также хочет действовать быстро, развивая систему спутникового интернета. «Мы наблюдаем нехватку доступных частот и орбитальных слотов из-за резкого увеличения числа мегасозвездий спутников. Отсутствие своевременных решений на уровне ЕС также поставит под угрозу конкурентоспособность промышленности ЕС в сфере ключевых технологий и на ключевых рынках», – отметили в комиссии.

Евросоюз создаст систему спутникового интернета

Сроки развёртывания

О размерах спутниковой интернет-платформы ЕС пока ничего не сообщается. Однако в комиссии планируют начать первичную разработку проекта и развёртывание орбитальной группировки уже к следующему году. В информационном бюллетене ЕС также указывается, что тестовая эксплуатация спутниковой интернет-системы должна начаться в конце 2024 года, а её полноценная работа – в середине 2027 года.

До 2027 года Европейский Союз планирует инвестировать в проект 2.4 миллиарда евро. Дополнительное финансирование будет поступать от государств-членов ЕС, Европейского космического агентства и частных компаний. Тем временем платформа Starlink от компании SpaceX уже предоставляет свои услуги пользователям в различных европейских странах, среди которых – Франция, Испания, Германия, Польша и Италия.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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