Медиахолдинг хочет получить к 2024 году 100 миллионов подписчиков. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

ViacomCBS обретает новое имя: Paramount. В руководстве медиагиганта, организованного в 2019 году путём слияния CBS и Viacom, объявили, что ребрендинг призван помочь компании сосредоточиться на достижении своей главной цели: стать ведущим игроком на рынке стримингового вещания. Кроме того, это название – звучит красивее, – считают в компании.

«Paramount намерен превратить стриминг в устойчивый бизнес будущего, – заявил во время встречи с инвесторами генеральный директор Paramount Боб Бакиш. – И знайте о том, что мы являемся приверженцами этого будущего, и создаём эту ценность».

Акцент на глобальный стриминг

В компании надеются до 2024 года увеличить количество подписчиков своих стриминговых услуг до 100 миллионов – ранее говорилось о 65-75 миллионах. В компании также планируют расширить международную экспансию и начать предлагать в некоторых регионах специальные услуги для пользователей мобильных устройств, которые и помогут компании достичь амбициозных целей.

Также планируется с 2024 года начать эксклюзивно предлагать на территории США фильмы Paramount на платформе Paramount Plus сразу же после кинотеатрального проката. «У нас есть видение и твёрдое желание, которые помогут нам добиться всего этого», – заявил Бакиш.

Что известно о медиагиганте

В состав медиа-империи Paramount входят такие мощные телевизионные сети, как CBS, Nickelodeon и MTV, издательство Simon&Schuster, а также киностудия Paramount. Однако в компании всё больше сосредотачиваются на сфере стриминговых платформ, где она располагает тремя ключевыми брендами: Showtime, Pluto TV и Paramount Plus.

Информируя о доходах, полученных за четвёртый квартал 2021 года, руководство Paramount отдельно подчеркнуло быстрый рост своих стриминговых брендов. В настоящее время общее число подписчиков стриминговых платформ компании уже превышает 56 миллионов, а доходы компании в этой сфере выросли на 48% по сравнению с предыдущим годом, достигнув в минувшем квартале отметки в 1.3 миллиарда долларов. Доход от подписки на услуги стриминговых платформ вырос на 84%, а доход от рекламы на данных платформах – на 26%.

В Paramount также анонсировали запуск широкой линейки новых шоу и фильмов, которые будут представлены на её основной стриминговой платформе, дав тем самым возможность сохранить этот импульс. Среди анонсируемых проектов, в частности – второй сезон сериала Halo, сериал о Сонике, посвящённый Наклзу, которого озвучил Идрис Эльба, и новые сезоны детских хитов. Там появится фильм «Подсказки Блю», сиквел и спинофф-сериалы «Щенячий патруль», новые серии Даши-путешественницы и даже фильм «Маленькая акула» (впрочем, некоторые из этих фильмов вначале пройдут в прокате в кинотеатрах). В общем, в целом компания делает всё возможное, чтобы стать неотъемлемой частью развлечений по подписке для семей с маленькими детьми.