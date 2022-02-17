Венгрия запустила программу обмена устаревших моделей смартфонов на современные устройства. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Венгерский регулятор телекоммуникаций – Национальное управление по вопросам медиа и связи (NMHH) – запустил программу обмена мобильных устройств, призванную побудить пользователей обменять свои устаревшие 2G и 3G телефоны на устройства, совместимые с сетями 4G и 5G.

Стоимость и сроки реализации программы

На реализацию программы, которую NMHH проводит совместно с Министерством инноваций и технологий, выделено 5 миллиардов венгерских форинтов (15.9 миллиона долларов). Цель программы состоит в замене примерно четверти миллиона устаревших устройств.

В заявлении регулятора по этому поводу говорится, что уровень распространения 4G-совместимых устройств уже достаточен для того, чтобы операторы могли начать отключение устаревших сетей 3G – ожидается, что это произойдёт уже в 2023 году. Сети 2G пока продолжат свою работу, однако регулятор надеется на то, что в будущем они также будут отключены.

В рамках программы по замене устаревших устройств, жители Венгрии смогут уже сейчас обменивать 3G-телефоны на 4G или 5G совместимые модели стоимостью до 120 000 форинтов (около 380 долларов). Обмен продлится до 17 июля. Поменять 2G-устройства можно будет с 9 мая. Обмен будет осуществляться при условии наличия соответствующих моделей. В программе примет участие почти 700 точек розничной торговли, список которых можно найти на web-сайте регулятора.