5G смартфон
Фото: Freepik
Венгрия запустила программу обмена устаревших моделей смартфонов на современные устройства. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Венгерский регулятор телекоммуникаций – Национальное управление по вопросам медиа и связи (NMHH) – запустил программу обмена мобильных устройств, призванную побудить пользователей обменять свои устаревшие 2G и 3G телефоны на устройства, совместимые с сетями 4G и 5G.

Стоимость и сроки реализации программы

На реализацию программы, которую NMHH проводит совместно с Министерством инноваций и технологий, выделено 5 миллиардов венгерских форинтов (15.9 миллиона долларов). Цель программы состоит в замене примерно четверти миллиона устаревших устройств.

В заявлении регулятора по этому поводу говорится, что уровень распространения 4G-совместимых устройств уже достаточен для того, чтобы операторы могли начать отключение устаревших сетей 3G – ожидается, что это произойдёт уже в 2023 году. Сети 2G пока продолжат свою работу, однако регулятор надеется на то, что в будущем они также будут отключены.

В рамках программы по замене устаревших устройств, жители Венгрии смогут уже сейчас обменивать 3G-телефоны на 4G или 5G совместимые модели стоимостью до 120 000 форинтов (около 380 долларов). Обмен продлится до 17 июля. Поменять 2G-устройства можно будет с 9 мая. Обмен будет осуществляться при условии наличия соответствующих моделей. В программе примет участие почти 700 точек розничной торговли, список которых можно найти на web-сайте регулятора.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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