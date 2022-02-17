«Король Ричард», «Дюна», «Матрица» и другие блокбастеры Warner Bros. уже доступны подписчикам видеосервиса OLL.TV. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Украинская стриминговая платформа OLL.TV заключила контракт с Warner Bros. – одной из крупнейших киностудий мира. Теперь пользователи сервиса могут смотреть все самые актуальные кинопремьеры, а также фильмы из обширной видеотеки компании.

На платформе уже доступны к просмотру такие хиты Warner Bros.:

«Матрица».

«Дюна».

«Множественные святые Ньюарка».

«Король Ричард».

«Отряд самоубийц-2».

В OLL.TV обещают включить в библиотеку и недавно гремевшие фильмы, такие как «Джокер» и «Дюнкерк». Видеотеку также пополнит вечная классика – от «Интерстеллара» и «Властелина колец» до «Безумного Макса», «Шерлока Холмса» и «Великого Гэтсби».

Напомним, в прошлом году OLL.TV также заключила контракт с другим мировым киногигантом – компанией Paramount Pictures. Тем временем в Paramount озвучили планы глобальной экспансии собственного стримингового сервиса Paramount+.

Сами говорят

«Премьеры сразу после кинотеатров – часть стратегии OLL.TV, направленной на максимальное удовлетворение пользовательского спроса. Учитывая непредсказуемость пандемии и действия пиратских сайтов (кстати, в подавляющем большинстве это российские ресурсы) наше естественное желание – максимально быстро, качественно и легально дать жителям нашей страны доступ к самому востребованному мировому и украинскому контенту», – комментирует контент-директор OLL.TV Виталий Чирков.