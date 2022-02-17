Графические планшеты с экраном стоят дороже, чем решения без монитора. Переплата оправдана, так как мгновенный вывод изображения дает пользователю массу бонусов. Встроенный экран здорово облегчает создание иллюстраций, анимированного контента или эскизов.

Подробнее об основных плюсах графических мониторов-планшетов — немного ниже.

Самостоятельность

Настольный планшет нуждается в подключении к ноутбуку или компьютеру. Картинка отображается только на стороннем экране, поэтому художнику, мультипликатору или дизайнеру приходится постоянно отвлекаться на оценку качества линий, штрихов и точек. Как следствие, на создание контента уходит больше времени и усилий.

Подсоединение возможно через проводные или беспроводные интерфейсы. При проводном подключении комфортной работе может мешать кабель, а при беспроводном — ограниченный запас автономности.

Графический планшет с экраном функционирует самостоятельно и не нуждается в коннекте со сторонними устройствами. Его можно использовать вдали от ПК — даже на ходу.

Большой выбор размеров

Планшеты без экрана нечасто встречаются с большой активной зоной. Обычно она соответствует размеру листа А5 или А6, реже — А4.

Гаджеты с дисплеем в большинстве случаев широкоформатные. По размеру они «догоняют» средний компьютерный монитор. Например, у Cintiq Pro touch 16 от Wacom параметры активной зоны — 34,5 х 19,4 см, а у Kamvas Pro 16 от Huion — 34,4 х 19,3 см.

Также в продаже доступны устройства с небольшими экранами, предназначенные для начинающих пользователей, а также для эксплуатации вне помещений.

Модели для разных категорий пользователей

Графические планшеты с монитором по назначению делят на 2 группы: любительские и профессиональные.

У устройств для аматоров проще конструкция, меньше функций и ниже стоимость. У гаджетов для профи цена выше, а техническое оснащение — продуктивнее.

Качество конечного изображения

Экран позволяет редактировать изображение «по горячим следам». Пользователю не приходится отменять множество действий, чтобы устранить небольшой недочет.

Фишки, которые позитивно влияют на качество рисунка:

большой угол обзора, расширенная цветовая палитра, плавный ход курсора, быстрое чувствительное перо, возможность использования инструментов 2D и 3D, высокая разрешающая способность экрана: Full HD, 4K.

Дополнительные возможности

Помимо основных фишек у мониторов-планшетов есть дополнительные. В их числе:

управление жестами и функция Мультитач,

программируемые кнопки,

контролируемый наклон пера,

покрытие от бликов.

Благодаря высокому качеству экранов и других частей, планшеты для рисования дарят реалистичные ощущения, похожие на эмоции, полученные как при создании рисунков вручную.