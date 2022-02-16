Кому буде корисна установка програматора до газового котла? Всім, хто бажає підтримувати комфортну температуру повітря в приміщенні, подовжити термін служби котла, знизити споживання газу та електроенергії до 40%. Саме тому програматори для газових котлів потрапили у списки бажань усіх раціональних домовласників. З цими пристроями котел не просто працює краще, а ще й довше, і економніше.

Котел без програматора вимагає від власника втручань у налаштування: щойно на вулиці потеплішало — як котел треба перенастроювати (в холоди те ж саме). З програматором для котла все набагато простіше. Датчик відслідковує температуру повітря і керує роботою котельні — автоматично вмикає і вимикає котел при досягненні заданої температури. З програматором для газового котла зменшується тактування автоматики, тобто частота спрацьовування циклів вмикання-вимикання. Завдяки цьому подовжується робочий ресурс техніки. А економія базується на оптимальному рівні нагрівання без перегріву приміщення та перевитрат палива.

Який програматор обрати

Придивіться до сучасного асортименту, щоб обрати підходящий програматор до котла https://piramida24.com.ua/ua/programmatory-termostaty/. Якщо коротко описати модельний ряд, існують такі категорії котельних терморегуляторів:

радіаторний термостат, або електронна термоголовка;

механічний провідний термостат;

безпровідний програматор для газового котла;

тижневий програматор (провідні та безпровідні моделі);

пульт дистанційного керування.

Хочеться зупинитися на відмінностях механіки та електроніки у терморегулюючих пристроях. Візуально вони відрізняються панеллю управління: механічна панель керується поворотним диском, а електронна має зручний цифровий дисплей. Звісно, електроніка зручніша у експлуатації, точності регулювання та контролю температури. Принцип підключення механічної моделі дивіться у відео:

Тижневі програматори відрізняються кількістю програм для зручності і комфорту користувача. Маються на увазі добові програми на кожен день та різноманітні температурні режими для різних днів тижня з 7-денним циклом повторення. Автоматизація процесів — найважливіша перевага такого типу термостата.

У провідних регуляторах використовується принцип реле, тому треба прокладати кабель від котла до місця монтажу програматора. Штробління стін під нову проводку часто не являється бажаним, тому виробники пропонують альтернативу у вигляді бездротових термостатів. Вони складаються з блоку регуляції, який вільно переміщається туди, де власник хоче управляти температурою, а також приймальним блоком, що встановлюється біля самого котла.

Програматори з WiFi на сьогодні є найзручнішими для використання. Сигнал передається через безпровідну технологію локальної мережі WiFi. Переваги: комунікабельність, зручний за стосунок на смартфоні, простий монтаж без дротів та приємне використання. Із недоліків можна назвати високу вартість. Та за комфорт, все таки, завжди треба платити трохи більше. Інформація по підключенню WiFi-терморегуляторів без дротів знаходиться тут:

Висновки по програматорам для котлів

Якщо вам потрібна автоматична підтримка комфортної температури вдома, зменшення зносу опалювального обладнання та зниження споживання енергоресурсів, без терморегулятора не обійтись. А якщо обрати бездротовий варіант, то і стіни не постраждають, і регулювати температуру буде зручніше. Тому наша рекомендація — бездротовий тижневий програматор, який дозволить настроювати температурні режими у відповідності до індивідуальних звичок вашої родини. Тільки персональний підхід до опалення забезпечує економію газу — при правильних налаштуваннях до 40%.

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