Технология внедряется оператором поэтапно.

Что произошло

Оператор сотовой связи lifecell начал подключение к современной технологии осуществления голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE. Запуск технологии будет происходить поэтапно. По мере подключения к VoLTE абоненты будут получать соответствующие SMS-сообщения от оператора.

В настоящее время доступ к технологии есть у части абонентов lifecell. Однако позже VoLTE станет доступна всем абонентам, чьи смартфоны позволяют совершать голосовые звонки с помощью скоростного мобильного интернета.

О технолгогии VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) ― современная технология связи, передающая голосовой звонок как поток данных высокоскоростной сети 4G (LTE).

Преимущества VoLTE:

Возможность одновременно совершать голосовые звонки и пользоваться мобильным интернетом (это удобная опция для дистанционной работы, если смартфон используется в качестве модема). Более быстрое соединение, которое осуществляется в течение считанных секунд. Услуга предоставляется без дополнительной платы: передача голосовых звонков с помощью VoLTE оплачивается по тому же тарифу, что и обычные звонки.

Как абоненту lifecell воспользоваться VoLTE

Быть в зоне покрытия LTE. Иметь USIM-карту, которая поддерживает 4G/LTE. Иметь смартфон, поддерживающий VoLTE. Обновить программное обеспечение смартфона. В настройках смартфона включить передачу голосовых вызовов через LTE.

Более подробно ознакомиться с услугой VoLTE и особенностями её настройки можно на официальном сайте оператора.