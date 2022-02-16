Технология внедряется оператором поэтапно.
Что произошло
Оператор сотовой связи lifecell начал подключение к современной технологии осуществления голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE. Запуск технологии будет происходить поэтапно. По мере подключения к VoLTE абоненты будут получать соответствующие SMS-сообщения от оператора.
В настоящее время доступ к технологии есть у части абонентов lifecell. Однако позже VoLTE станет доступна всем абонентам, чьи смартфоны позволяют совершать голосовые звонки с помощью скоростного мобильного интернета.
О технолгогии VoLTE
VoLTE (Voice over LTE) ― современная технология связи, передающая голосовой звонок как поток данных высокоскоростной сети 4G (LTE).
Преимущества VoLTE:
- Возможность одновременно совершать голосовые звонки и пользоваться мобильным интернетом (это удобная опция для дистанционной работы, если смартфон используется в качестве модема).
- Более быстрое соединение, которое осуществляется в течение считанных секунд.
- Услуга предоставляется без дополнительной платы: передача голосовых звонков с помощью VoLTE оплачивается по тому же тарифу, что и обычные звонки.
Как абоненту lifecell воспользоваться VoLTE
- Быть в зоне покрытия LTE.
- Иметь USIM-карту, которая поддерживает 4G/LTE.
- Иметь смартфон, поддерживающий VoLTE.
- Обновить программное обеспечение смартфона.
- В настройках смартфона включить передачу голосовых вызовов через LTE.
Более подробно ознакомиться с услугой VoLTE и особенностями её настройки можно на официальном сайте оператора.