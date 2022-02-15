Пользователи Твиттера смогут проголосовать за свои любимые фильмы, выпущенные в 2021 году, независимо от того, был ли фильм номинирован на «Оскар». Лента, набравшая наибольшее количество голосов будет отмечена во время трансляции церемонии 27 марта, сообщает Hollywood Reporter.

Проголосовать за любимую киноленту 2021 года пользователи смогут в период с 14 февраля по 3 марта, используя специальный тег #OscarsFanFavorite.

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Фильм-победитель будет объявлен на церемонии «Оскар-2022» 27 марта. Также из всех участников голосования выберут троих счастливчиков, у которых появится шанс побывать со своими спутниками на следующей церемонии награждения. Организаторы обещают оплатить все расходы на поездку и проживание в Лос-Анджелесе.

«Мы очень рады сотрудничать с Twitter, чтобы увеличить заинтересованность онлайн-аудитории в преддверии церемонии. Благодаря таким активностям у пользователей социальных сетей по всему миру теперь есть возможность поучаствовать в шоу в режиме реального времени» — комментирует вице-президент по цифровому маркетингу Академии кинематографических искусств и наук Мерил Джонсон.

В рамках партнерства между Академией и Twitter пользователи соцсети также смогут твитнуть пост о своей любимой сцене из фильма 2021 года, используя тег #OscarsCheerMoment.

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Сцены-победители будут показаны на церемонии вручения «Оскара» вместе с твитами фанатов, а пять пользователей, принявших участие в кампании, получат солидные призы — годовой абонемент в кинотеатр, подписки на потоковые сервисы и эксклюзивные товары из магазина Academy Museum.