Украинский спутник «Сич-2-30» обошёлся создателям в 130 000 000 гривен

Журналисты издания Фокус опубликовали отчёт Госкосмического агенства Украины о том, сколько средств было потрачено на создание спутника «Сич-2-30».

Стоимость создания украинского спутника «Сич-2-30» составила около 130 млн грн. В 2017 году выделили больше всего средств — порядка 44 миллионов гривен. Запуск космического аппарата на ракете-носителе Falcon 9 обошелся в 65,6 млн грн.

Кто платил?

Финансирование создания спутника «Сич-2-30» осуществлялось за счет средств государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» и материальной части (научно-технической продукции), созданной за деньги государственного бюджета в рамках научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ.

Это интересно: 40 интернет-спутников Starlink вышли из строя — что произошло

Средства на создание спутника

в 2015 году — 7 818 836,4 грн;

в 2016 году — 20 341 902,1 грн;

в 2017 году — 43 912 084,36 грн;

в 2018 году — 13 737 228,67 грн;

в 2019 году — 12 552 507,82 грн;

в 2020 году — 8 385 481,81 грн;

в 2021 году — 23 027 988,08 грн.

Таким образом, с 2015 по 2021 год на создание спутника «Сич-2-30» ГП «КБ «Южное» потратило 129 776 029,24 грн.

Транспортировка и запуск

Для транспортировки спутника «Сич-2-30» из Украины в США было потрачено еще 5 151 255,73 грн.

Для запуска космического аппарата на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX было потрачено 2,3 млн долларов США (около 65 633 000 грн по актуальному курсу). Финансовые планы Прогнозируется, что объем финансовых ресурсов для «создания космической системы наблюдения Земли средней пространственной разрозненности» согласно проекту «Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021-2025 годы» составит 6,4 млн грн. Что это за спутник Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями. Назначение спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. Ранее Mediasat писал, что 13 января на орбиту спутник «Сич-2-30» был запущен с ракетой Falcon 9, которую изготовила компания Илона Маска.

Как отмечал Андрей Колесник, независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам, по состоянию на вечер 24 января, спутник не был идентифицирован, что могло свидетельствовать о том, что с ним нет устойчивой или вообще какой-либо связи.

27 января на своей странице в соцсетях, представители КБ «Южное» опубликовали официальный комментарий о ситуации со спутником. Они утверждали, что некоторые внешние факторы, связанные с особенностями кластерного запуска, не позволили установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.