ENIAC: как создавали один из первых современных компьютеров

По сегодняшним меркам он уступал бы обычному карманному калькулятору из дешевого магазина, но на то время он был огромным достижением в сфере вычислений и увеличения их скорости.

Создатели ENIAC

Работа над его созданием началась в 1942 году в Школе электротехники Мура Пенсильванского университета в рамках проекта по производству артиллерийских таблиц для новой артиллерии.

Разработкой руководили Джон Преспер Эккерт и Джон Уильям Мокли. Заказчиком выступила Лаборатория баллистический исследований Армии США. В течении трех лет они построили настоящего «монстра вычислений»: ENIAC состоял из 42 панелей высотой 9 футов (2,7 м) и толщиной 1,1 фута (33 см). Их делали из стальных листов с воздухоотводами вверху, что позволяло охлаждать всю систему.

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Внутри находилось более 18 800 вакуумных ламп — неслыханное количество на то время. Они были предназначены для работы в цифровой системе. Также машина была оснащена 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1 500 реле, 6 000 ручных переключателей и пятью миллионами паяных соединений.

Процесс работы

У ENIAC не было возможности сохранять программы, поэтому его приходилось буквально переделывать для каждой новой задачи.

Этим занимались женщины-операторы, которые протягивали, заново подключали кабели и устанавливали переключатели для каждого нового набора вычислений.

Кей Макналти, Бетти Дженнингс, Бетти Снайдер, Марлин Вескофф, Фрэн Билас и Рут Лихтерман были, по сути, первыми в мире программистами. Они изучали схемы (без какого-либо руководства по эксплуатации) и работали с блок-схемами, чтобы написать программы по перенастройке машины просто на бумаге.

На программирование ENIAC уходило несколько дней, а на отладку — недели.

Источник: Newatlas

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