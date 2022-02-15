ENIAC: как создавали один из первых современных компьютеров

Ровно 76 лет назад состоялось первое представление публике проекта ENIAC. Предлагаем вам вспомнить как создавали первый электронный цифровой компьютер с возможностью перепрограммирования и для чего он предназначался.
ENIAC — это сокращение от Electronic Numerical Integrator and Computer, и хотя по своей базовой конструкции он был ближе к современным компьютерам, самым первым электронным компьютером он не был. Впрочем о его «конкурентах» на то время мало кто слышал: одни проекты считались экспериментальными, а другие являлись сверхсекретными разработками.
Это интересно: Сможет ли квантовый компьютер заменить обычный
Как он выглядел
ENIAC дебютировал перед публикой в феврале 1946 года. Он стоил полмиллиона долларов США на то время, весил 27 тонн, выглядел, как квадратная U-образная махина размером в 24 метра, занимал площадь в 167 кв.м. и потреблял 150 кВт. электроэнергии для питания 18 800 радиоламп или электронных ламп.
По сегодняшним меркам он уступал бы обычному карманному калькулятору из дешевого магазина, но на то время он был огромным достижением в сфере вычислений и увеличения их скорости.
Создатели ENIAC
Работа над его созданием началась в 1942 году в Школе электротехники Мура Пенсильванского университета в рамках проекта по производству артиллерийских таблиц для новой артиллерии.
Разработкой руководили Джон Преспер Эккерт и Джон Уильям Мокли. Заказчиком выступила Лаборатория баллистический исследований Армии США. В течении трех лет они построили настоящего «монстра вычислений»: ENIAC состоял из 42 панелей высотой 9 футов (2,7 м) и толщиной 1,1 фута (33 см). Их делали из стальных листов с воздухоотводами вверху, что позволяло охлаждать всю систему.
Также рекомендуем:Создан квантовый компьютер, который взломает любой современный шифр за пару часов
Внутри находилось более 18 800 вакуумных ламп — неслыханное количество на то время. Они были предназначены для работы в цифровой системе. Также машина была оснащена 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1 500 реле, 6 000 ручных переключателей и пятью миллионами паяных соединений.
Процесс работы
У ENIAC не было возможности сохранять программы, поэтому его приходилось буквально переделывать для каждой новой задачи.
Этим занимались женщины-операторы, которые протягивали, заново подключали кабели и устанавливали переключатели для каждого нового набора вычислений.
Кей Макналти, Бетти Дженнингс, Бетти Снайдер, Марлин Вескофф, Фрэн Билас и Рут Лихтерман были, по сути, первыми в мире программистами. Они изучали схемы (без какого-либо руководства по эксплуатации) и работали с блок-схемами, чтобы написать программы по перенастройке машины просто на бумаге.
На программирование ENIAC уходило несколько дней, а на отладку — недели.
Источник: Newatlas
Ранее Mediasat писал, что YouTube исполнилось 17 лет — как создавали самый популярный видехостинг мира.