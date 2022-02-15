Израильский стартап, использующий искусственный интеллект для дублирования фильмов, получил финансирование на сумму в 20 миллионов долларов

Компания ставит себе цель преодолеть языковой барьер и культурный разрыв в сфере развлечений путём высококачественной локализации.

Что произошло

Компания Deepdub – стартап из Тель-Авива, Израиль, работающий в сфере локализации развлекательного контента через использование искусственного интеллекта, получил финансирование на сумму в 20 миллионов долларов в рамках компании финансирования серии А под руководством нью-йоркской глобальной венчурной и частной инвестиционной компании Insight Partners при участии существующих инвесторов Booster Ventures и Stardom Ventures и новых инвесторов Swift VC.

В число бизнес-ангелов, присоединившихся к этому раунду, вошли Эмилиано Калемзук (бывший президент Fox Television Studios), Кевин Рейли (бывший коммерческий директор HBO Max), Дэнни Грандер (соучредитель Snyk), Рой Тайгер (вице-президент по проектированию в Meta), Гидеон Маркс и Даниэль Чадаш.

Новые финансовые поступления будут направлены на расширение глобального охвата отделов продаж и доставки компании. В Deepdub также планируют усилить команду отдела R&D, введя в неё первоклассных исследователей и разработчиков, а также улучшить работу своей платформы локализации на основе глубинного обучения.

«Данный раунд финансирования стал признанием революционной технологии, которую создала наша команда, перенеся генеративный искусственный интеллект в отрасль, где тщательно исследуются каждый пиксель и каждая звуковая волна. Создавая платформу глубинного обучения, которая может генерировать контент без сбоев, мы смогли вызвать настоящий восторг у большинства наших клиентов», – сказал, соучредитель и технический директор Deepdub Нир Краковски.

Что известно о Deepdub

Компания Deepdub была создана Офиром и Ниром Краковским. Свою цель в компании Deepdub видят в преодолении языкового барьера и культурного разрыва в сфере развлечений за счёт высококачественной локализации контента.

Платформа Deepdub использует передовые технологии искусственного интеллекта в сочетании с человеческим подходом, что даёт создателям контента, владельцам и дистрибьюторам возможность расширять свой международный охват и масштабировать свои предложения, сохраняя при этом качество высочайшего уровня.

Deepdub подписала широкое партнёрское соглашение с Topic.com, предусматривающее перевод их каталога иностранных телешоу на английский язык, и стала первой компанией, которая осуществила целостный дубляж полнометражного фильм на латиноамериканский вариант испанского языка с использованием голосов, созданных искусственным интеллектом.