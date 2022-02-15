В рамках первой с начала 2022 года космической миссии компания Arianespace запустила на орбиту очередную партию спутников OneWeb.

Что произошло

Ракета «Союз», стартовав с площадки Космического центра в Куру, Французская Гвиана, 10 февраля в 13:09 по стандартному времени Восточного побережья, вывела на низкую околоземную орбиту (LEO) 34 спутника для широкополосной сети OneWeb.

Согласно информации OneWeb, спустя примерно четыре часа все спутники вышли из капсулы верхней ступени «Fregat» на околополярную орбиту на высоте в примерно 475 километров над Землёй.

Что дальше

В течение ближайших недель спутники должны подняться на рабочую орбиту на высоте в примерно 1 200 километров над Землёй, где они присоединятся к группировке, доведя количество космических аппаратов в ней до 428.

В целом число спутников группировки со временем должно составить 648 штук.

Запуск 10 февраля стал уже тринадцатой миссией компании Arianespace по выведению в космос спутников OneWeb, однако лишь второй миссией, в которой для их запуска с площадки Космического центра в Гвиане использовалась ракета «Союз».

В прошлый раз это было в феврале 2019 года, когда компания Arianespace отправила в космос первые шесть спутников OneWeb.

На сегодняшний день компания Arianespace также запустила пять миссий OneWeb с использованием ракеты «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане и шесть – с космодрома Восточный в России.

В Arianespace заявили, что оставшаяся часть спутников группировки OneWeb будет запущена в космос в этом году, что даст компании возможность предоставлять свои услуги по всему миру.

О геомагнитной буре

Напомним – незадолго до запуска данной партии спутников OneWeb – спутники платформы Starlink во время подъёма на операционную орбиту попали в вихрь геомагнитной бури. 8 февраля в компании SpaceX заявили о том, что из-за данного шторма до 80% этой партии спутников Starlink, состоящей из 49 аппаратов, к сожалению, вскоре вновь войдут в плотные слои атмосферы, либо уже вошли туда.

Пресс-секретарь OneWeb Кэти Дауд отметила, что геомагнитная буря не должна стать проблемой для спутников компании, поскольку, в отличие от спутников Starlink, они изначально отправляются на «гораздо более высокую орбиту». SpaceX намеренно выводит спутники Starlink на очень низкую начальную орбиту, чтобы в случае выявления неполадок уже во время первичной проверки они могли без проблем вернуться в атмосферу.

О первых клиентах

Тем временем, OneWeb продолжает заключать с партнёрами предварительные соглашения о дистрибуции своих планируемых услуг связи.

Последнее такое событие имело место 7 февраля, когда компания OneWeb анонсировала заключение соглашения о дистрибуции с провайдером спутниковой связи Marlink с целью подключения бизнес-операций в удалённых местах. Согласно заявлениям OneWeb, данное соглашение первоначально ориентировано на энергетический сектор в регионах, расположенных выше 50-й параллели северной широты, но в начале следующего года оно будет расширено за счёт подключения глобального морского, корпоративного и гуманитарного секторов.

Недавно компания Marlink заключила аналогичное соглашение со спутниковым оператором SES, благодаря чему клиенты Marlink смогут получить доступ к O3b mPower – среднеорбитальной группировке нового поколения, развёртывание которой SES планирует начать уже в этом году.