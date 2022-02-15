Фильмы ужасов позволяют погрузиться в напряженный сюжет, следить за его перипетиями от начала до конца киноленты. В это время можно забыть о своих проблемах, предугадывать то, что будет в триллере дальше.

Фильмы про происшествия в маленьких городках:

Заклятие: другая сторона

Шведских фильмов ужасов не так-то много. Поэтому у зрителей есть уникальная возможность увидеть, как сюжет триллера был экранизирован кинематографистами этой страны. Фильм “Заклятие: другая сторона” https://www.ivi.ru/watch/449893 начинается с того, что в небольшой городок приезжает семья из трех человек. Это отец, сын Лукас и подруга папы по имени Ширин. Мамы у мальчика нет, поэтому отец решил строить новые отношения. Чтобы меньше переживать о прошлом, семья решает переехать в небольшой городок. Но если бы прибывшие знали, что ждёт их впереди, быть может, купили бы дом в другом населённом пункте.

Ведь раньше в этом просторном коттедже жила семья. В доказательство этому Ширин находит фотографию женщины с ребёнком. И почти сразу начинают происходить странные вещи. Мальчик Лукас играет с кем-то невидимым, а Ширин обнаруживает, что рядом в пустом доме есть ребёнок.

Деревня проклятых

Если вам нравятся фильмы ужасов, в которых сюжет разворачивается в небольших населенных пунктах, тогда следует посмотреть и кинокартину https://www.ivi.ru/watch/472418 “Деревня проклятых”. Здесь пугающие события тоже разворачиваются в небольшом городке. Именно сюда отправляется молодая пара, чтобы получить положенное девушке наследство. Но всё не так-то просто. Мрачными тайнами окутан не только этот маленький городок. Парень с девушкой оказываются не теми, за кого пытались себя выдать.

Отмель

Еще один зрелищный фильм ужасов – это Отмель. Здесь есть возможность не только понаблюдать за тем, как девушка оказалась в одиночестве в океане, пытается спастись от акулы, но и полюбоваться океанскими просторами. Однако такое райское место уже не радует студентку колледжа Нэнси Адамс. Ей предстоит проявить смекалку, показать свою душевную и физическую силу, чтобы перехитрить акулу и вернуться на берег.

Очень страшное кино 5

Если вы хотите отдохнуть от напряженных сюжетов, тогда можете посмотреть фильм “Очень страшное кино 5”. Это пародия на подобные триллеры. Сюжет закручивается вокруг того, что Джоди и Дэн нашли и забрали осиротевших племянниц. У девочек погибли родители, и малышки вынуждены были долгое время прожить вдвоем в лесу. Но в дом к родным девочек прибыли не одни они. С ними пришёл и безумный призрак. Поэтому героям этого пародийного фильма ужасов придётся вновь отправиться в лес, чтобы здесь попытаться решить свои проблемы.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.