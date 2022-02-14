С 14 февраля расширен перечень услуг, на которые можно потратить 1000 гривен, полученную от государства за вакцинацию, сообщает Дія.

Теперь украинцы от 60 лет, которые прошли курс вакцинации, смогут оплатить «ковидной» тысячей счет за коммунальные услуги.

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Также для вакцинированных украинцев от 14 лет появилась возможность оформить подписку на печатные издания на Укрпочте.

Вместо 4-х месяцев, за которые украинцы должны были потратить средства за вакцинацию, теперь предусмотрено 9.

Напомним, чтобы получить выплаты за вакцинацию, нужно иметь «зеленый» СOVID-сертификат в «Дії». Далее открыть специальную карточку у банков-партнеров и в приложении «Дія» нажать: Услуги-єПідтримка-Получить помощь.

Выплатами воспользовались уже более 8 миллионов украинцев, потратив при этом около 3 млрд гривен.

Ранее Mediasat писал про обновление «Дії»: какие услуги уже доступны в приложении.