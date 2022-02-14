Информационные технологии (или же IT) прошли долгий путь в своём развитии. В прошлом, когда нужно было реализовать какой-либо web-проект, приходилось нанимать штат разработчиков, вводить их в курс дела и самостоятельно управлять их работой.

Однако уже на протяжении достаточно долгого времени это перестало быть нормой. Большинство компаний используют аутсорсинг IT услуг, что снимает с их плеч целый ряд задач и часть ответственности. Если вы до сих пор не пользуетесь аутсорсингом – в этой публикации мы расскажем, почему стоит начать использовать такую возможность с 2022 года.

Что такое IT-аутсорсинг

Прежде чем углубиться в изучение преимуществ IT-аутсорсинга, давайте для начала обсудим, что же это вообще такое и как это работает. IT-аутсорсинг – это, по сути, перемещение работы изнутри вашей компании наружу. Впрочем, существует множество различных видов аутсорсинга, которые можно использовать в зависимости от конкретных потребностей. Три основных типа аутсорсинга – оншорный, ниаршорный и офшорный. Как вы, возможно, уже знаете, данные термины указывают на то, где именно выполняется аутсорсинговая работа:

Оншорный аутсорсинг означает, что вы нанимаете команду, которая находится действительно близко, скорее всего, в том же городе.

означает, что вы нанимаете команду, которая находится действительно близко, скорее всего, в том же городе. Ниаршорный аутсорсинг указывает на то, что нанятая команда находится довольно близко, в одном часовом поясе, что обеспечивает гибкость её работы.

указывает на то, что нанятая команда находится довольно близко, в одном часовом поясе, что обеспечивает гибкость её работы. Оффшор-аутсорсинг означает, что нанятая команда может находиться в нескольких часовых поясах и различных локациях.

В рамках этих основных типов IT-аутсорсинга можно выделить различные более мелкие разновидности. Некоторые компании просто отдают на аутсорсинг задачи для сотрудников с определёнными знаниями и опытом на время проекта и управляют ими. Другие компании выбирают отдать на аутсорсинг весь проект от начала до конца (именно здесь появляется большинство разработчиков программного обеспечения). Существует также возможность отдать на аутсорсинг разработку определённой функции, администрирование серверов, построение сетевой инфраструктуры, техническую поддержку или любую другую задачу.

Почему следует использовать IT аутсорсинг

Существует множество преимуществ работы с внешними подрядчиками для поддержки разработки программного обеспечения для вашей компании. Особенности работы, которые повлияют на окончательное принятие решения, могут различаться в зависимости от выбранной вами модели. Однако, все типы и конечные модели аутсорсинга обладают целым рядом общих преимуществ. Давайте рассмотрим их детально:

1 Гибкость

Рассматривая различные виды и модели аутсорсинга, вы, по всей видимости, уже поняли, что такой подход к работе обеспечивает высокий уровень гибкости. Аутсорсинг позволяет обеспечить реализацию множества компетентных решений и привлечь в проект экспертов без необходимости включения их в штат. Это означает более гибкий подход к использованию ресурсов и возможность производить замену членов своей команды в зависимости от потребностей проекта в данный момент.

2 Экономия средств

Если вы решите воспользоваться IT-аутсорсингом, то сможете значительно сократить расходы. Главным образом, потому что в таком случае вы избежите необходимости выделения средств на содержание собственного персонала. В зависимости от выбранной модели IT-аутсорсинга вы также можете сэкономить немалую сумму денег на инфраструктуре, затратах на оплату труда, а также на программном обеспечении и инструментах. Поставщики аутсорсинговых услуг также гарантируют определённый уровень знаний и опыта у технического персонала, и это означает, что вы сможете сократить расходы, когда дело дойдёт до найма и адаптации. Часто именно эти два процесса могут генерировать большую часть затрат на трудоустройство, а также замедлять развитие вашего бизнеса.

3 Доступ к знаниям и навыкам людей

Продолжая развивать тему поиска сотрудников, следует отметить, что иногда бывает слишком сложно найти необходимых сотрудников в регионе вашего проживания. Особенно, когда речь идёт об индустрии разработки программного обеспечения, где конкуренция на рынке очень велика, и в ряде случаев поиск сотрудника, имеющего необходимый опыт, может занять несколько месяцев. Аутсорсинг обеспечивает доступ к компетентным экспертам, которые соответствуют вашим запросам, а поиск их берёт на себя компания-посредник. Вы также можете получить возможность принять на работу людей, находящихся вдалеке от вас. Иными словами, если в вашем регионе отсутствуют специалисты соответствующего уровня компетенции, вы можете найти их где-то в другой части планеты.

4 Возможность улучшить управление внутренними ресурсами

Ещё одно огромное преимущество IT аутсорсинга заключается в том, что, когда вы передаёте часть своей работы внешним структурам, вы оставляете больше пространства собственной команде для выполнения возложенных на неё задач. Это особенно важно, когда речь идет о вашем операционном и управленческом персонале, чьи задачи имеют решающее значение для достижения целей компании. В этом случае передача части функций на аутсорсинг станет для бизнеса отличным стратегическим ходом.

5 Ускорение бизнес-процессов

Большая часть аутсорсинговой работы связана со сферой информационных технологий и разработкой программного обеспечения, однако следующими по значимости аутсорсинговыми функциями являются бизнес-процессы. Поскольку данные операции могут замедлить развитие вашего бизнеса, то передача их внешним командам может быть весьма выгодным решением. Поставщики аутсорсинговых услуг обладают большим внутренним опытом, у них имеется пуленепробиваемая инфраструктура и проверенный подход к управлению. Это означает, что они могут прийти, провести ИТ аудит и изменить способ работы вашего бизнеса, сократить расходы и освободить ваш внутренний персонал от выполнения некоторых функций.

6 Разделение рисков

В большинстве случаев, особенно когда речь идёт об аутсорсинге информационных технологий (IT), ваш партнёр будет разделять риски и ответственность, связанные с проектом. Предоставление продукта, который оценят пользователи и клиенты, для вашего внешнего поставщика услуг будет так же важно, как и для вашей внутренней команды. Это снимет часть бремени с вас и вашей внутренней команды, чтобы вы могли сосредоточиться на предоставлении отличного продукта для пользователей.

7 Быстрое масштабирование

Последнее ключевое преимущество сотрудничества с внешним поставщиком услуг IT-аутсорсинга заключается в том, что, используя услуги данного поставщика, вы сможете очень быстро масштабировать свой бизнес. Без аутсорсинга такое быстрое масштабирование практически невозможно. Особенно когда речь идёт о программных продуктах и проектах. Аутсорсинг даёт вам возможность контролировать свою инфраструктуру и быстро вносить изменения, приспосабливаясь к рыночным и отраслевым тенденциям. Это то, что значительно облегчит управление вашим бизнесом и позволит вам сохранить конкурентоспособность на рынке. Наличие подобного контроля над инфраструктурой позволяет вам стать более свободным и работать быстрее.

Является ли IT-аутсорсинг правильным выбором

Решение о передаче части вашей работы сторонним поставщикам требует долгих размышлений. Существует множество причин, по которым компании решают использовать IT-аутсорсинг, но наиболее важно решить, какую именно пользу он принесет конкретно вашему бизнесу. Принимайте во внимание особенности отрасли, в которой вы работаете, то, кто ваши клиенты, оцените возможности вашей внутренней команды и инфраструктуры. Первоочередное значение для принятия решения об аутсорсинге будет иметь анализ ваших ресурсов. Потому что вы можете отдать на аутсорсинг практически любую функцию. Таким образом, прежде чем приступать к делу и подписывать контракт на аутсорсинг, решите, какие именно процессы лучше отдать на аутсорсинг, а какие оставить в рамках вашего внутреннего управления.