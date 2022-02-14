Сможет ли квантовый компьютер заменить обычный

Тестировать квантовые компьютеры начали с 2001 года. Тогда и появился первый 7-кубитный квантовый компьютер от IBM.

В 2005 году был построен 2-кубитный квантовый процессор группой японских специалистов под руководством кандидата физико-математических наук Ю.Пашкина.

В 2009 году в США впервые удалось собрать программированный компьютер, который состоял все так же из 2 кубитов.

В 2012 году компания IBM заявила о возможности создания компьютеров на основе сверхпроводящих кубитов, соединенных с кремниевыми микросхемами. В этом же году несколько групп исследовательских институтов заявили о том, что им удалось построить квантовый компьютер на кристалле алмаза с примесями.

В июле 2017 года группа российских физиков создала 51-кубитный квантовый симулятор. В этом же году в Америке был создан 53-кубитный симулятор на основе ионов и оптической ловушки. Также и ученые IBM создали прототип процессора на 50 кубит.

В 2018 году компания Intel создала квантовую микросхему с 49 кубитами и взяла курс на создание устройств на сверхпроводниках и кремниевых микросхемах со спиновыми кубитами. Также компания Google создала 72-кубитный квантовый процессор, который, как они заявляют, имеет низкую вероятность ошибок в вычислениях.

Президент компании Intel Гордон Мур определил, что каждые два года количество вычислительных элементов в процессорах увеличивается вдвое. Это наблюдение было названо законом Мура. В 2019 году в Google сообщили, что несмотря на то, что новый квантовый процессор содержит всего 53 кубита, им удалось достичь «квантового превосходства».

В 2020 году сотрудники Научно-технического университета Китая заявили о создании квантового компьютера, в основе которого лежали кубиты, базирующиеся на фотонах. И по их словам, он также смог достичь «квантового превосходства».

В 2021 году IBM снова представили новый процессор с 127 кубитами.

Прогнозируется, что квантовые компьютеры с 1000 кубитов станут доступны в 2023 году.

IBM предлагает уже сейчас испробовать возможности квантового компьютера в своем облаке.

На данный момент существует два подхода в создании квантовых компьютеров:

Универсальный квантовый компьютер и адиабатический (или отжигающий) квантовый компьютер. Созданием вторых активно занимается канадская компания D-Wave Systems. Как они заявляют, их компьютеры действительно достигают существенного «квантового ускорения». Их клиентами уже стали Google, NASA и прочие.