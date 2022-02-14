Украинская журналистка и обладательница титула «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко стала новой ведущей MEGOGO.

Журналистка начнет работу с 15 февраля. Уже во вторник в 21:00 перед 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – матча «ПСЖ» – «Реал» на канале MEGOGO Футбол Перший Александра примет участие в работе футбольной студии.

«Я не представляю своей жизни без спорта и радуюсь, что теперь его у меня

становится все больше! Раньше я уже была ведущей двух проектов спортивных

новостей на телеканале ICTV, теперь передо мной новый вызов», – комментирует Александра Кучеренко, ведущая футбольных

студий на MEGOGO.

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Таким образом она будет одной из постоянных ведущих эксклюзивных студий до, во время и после футбольных матчей клубных турниров УЕФА. Вместе со спортивными экспертами девушка будет обсуждать и анализировать текущие спортивные мероприятия. Ее коллеги Роман Кадемин, Роман Бебех и Владимир Кобельков также продолжат брать участие в футбольных студиях и будут чередоваться друг с другом.

«Александра – не только опытная журналистка и телеведущая, но и экспертка в спорте. Она имеет большой опыт в спортивных проектах. Мы рады, что теперь будем вместе работать с контентом такого уровня. Верим, что зрители положительно оценят

пополнение в нашей спортивной команде», – отмечает Роман Кадемин, генеральный

продюсер спортивного вещания MEGOGO.

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Напомним, MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд

эксклюзивных событий, среди которых: матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы

УЕФА и Лиги конференций УЕФА, La Liga, Ligue 1, Кубок Германии (DFB-Pokal), Copa

América и Чемпионат Бразилии по футболу, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, киберспорт в партнерстве с Maincast и многие другие.

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