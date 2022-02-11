Журналисты портала Delo.ua пообщались с экспертами и выяснили, что повышение цен связано не только с инфляцией и введением новых пошлин на оптоволокно, но и с оттоком специалистов, проблемой доступа к инфраструктуре и неувязках в законодательстве.

Украинские провайдеры сообщили о росте тарифов на интернет. В частности, в 2022 году на 20-30% подорожает проводной интернет.

Причини подорожания

1. Проблема доступа к инфраструктуре

Стоимость доступа к одной опоре в 2016 году составляла 7 гривен, на сегодняшний день — цена выросла до 19,5 грн. Оплата доступа к инфраструктуре напрямую зависит от уровня минимальной зарплаты, которая будет расти и в дальнейшем.

Доступ к инфраструктуре вообще в материале называют основном проблемой для провайдеров — операторы напрямую используют большое количество опор, поэтому их стоимость занимает значительную часть в расходах.

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2. Рост цен на кабельную продукцию

Также в статье вспоминают о введении в Украине новых пошлин на оптоволокно, которые вроде как должны защитить внутреннего производителя. Однако, как считают эксперты, украинские предприятия не могут удовлетворять спрос рынка, поэтому цена на кабель будет расти.

3. Затяжная пандемия

Большинство игроков рынка вынуждены поднимать свои тарифы, чтобы оставаться на плаву в условиях затяжной пандемии, считает коммерческий директор Volia и Датагруп Святослав Горбань.

«Также влияние оказало и повышение размера лицензионных отчислений украинским медиагруппам и правообладателям других каналов. Компанию Volia эти факторы также затронули», — добавляет Святослав.

4. Отток кадров

Член правления Интернет Асоциации Украины Сергей Кушнарев рассказал журналистам портала, что в настоящее время операторы борются за ценные кадры с зарубежными работодателями. В следствии этого им приходится постоянно поднимать заработную плату, что не может не отразиться на размере тарифов.

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5. Неувязки в законодательстве

Интернет-провайдеры все еще ждут, когда Верховная Рада возьмется за принятие законопроекта №2042 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики».

Член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко считает, что если процесс так и не сдвинется с мертвой точки, то вскоре у каждого дома будут свои тарифы.

«Уже такие примеры есть в Киеве и в Днепре. Когда «вход» оператора в дом стоит ему 10 тысяч гривен, и провайдер решает разделить эту сумму среди абонентов конкретного дома. Конечно, для них тарифы могут вырасти на 20%, а может и на 50%. А в соседнем доме пользователи платят меньше, потому что у них «вход» для операторов дешевле», — рассказал Александр Федиенко.

Ранее Mediasat сообщал, что Президент Украины подписал закон о регуляторе в сфере електронных коммуникаций.