Ви могли цього не знати: 13 фактів про українське радіо

Іншою проблемою, яка стояла перед першими українськими недержавними радіостанціями, було питання про те, яким чином забезпечити передачу сигналу зі студії на передавальний центр. Сьогодні це питання вирішується дуже просто: сигнал комутується через оптику, по IP, або через супутник (проблема виникає хіба що з ретрансляторами у віддалених маленьких населених пунктах, куди ще не дійшла оптика).



На початку 90-х цього всього в Україні ще не було, або коштувало дуже і дуже дорого (якщо казати про супутник). Єдиним надійним варіантом було використання радіорелейного каналу зв’язку. Однак, з цим теж були проблеми. Для того, аби цей канал працював, треба було отримати окремий дозвіл на використання частот, дозвіл на встановлення обладнання та купу інших дозволів. І, що головне: з даху будівлі, в якій було обладнано студію, мала бути пряма видимість передавального центру – аби сигнал міг туди потрапити без перешкод. Якщо ж такої видимості не було – необхідно було встановлювати проміжні релейні станції, а отже – отримувати додаткові дозволи та витрачати додаткові кошти. Деякі радіостанції вирішували проблему радикально: монтували студії прямого ефіру безпосередньо на території передавального центру, у кількох десятках метрів від передавача.



Однак, це було таким собі рішенням. По-перше, під час проєктування передавальних центрів ніхто й гадки не мав, що колись хтось там вирішить обладнати студію радіостанції (а то й не одну). Відповідно, монтувати їх доводилося в зовсім не пристосованих для цього технічних кімнатах, на горищі тощо. Де часом не було не те, що де розвернутися, але й дихати було нічим. По-друге, усі ці передавальні центри є режимними об’єктами, що ускладнювало (або взагалі унеможливлювало) запрошення до студії гостей. А по-третє, радіоведучі не надто горіли бажанням працювати в «епіцентрі електромагнітного випромінювання», створюваного десятками різноманітних передавачів сумарною потужністю у сотні кіловат. Ну, працівники передавального центру – то справа одна. Вони й пільги отримують за роботу у «шкідливих» умовах, і взагалі – технарі. А вони – люди творчі, молоді, активні – чому мають страждати? Тому було знайдено ще один простий спосіб комутації сигналу – відносно дешевий і сердитий. А саме – подача сигналу зі студії на передавач через звичайну телефонну лінію. Звісно, якість звуку значно поступалася тій, яку мали станції, що використовували радіорелейні лінії.



Втім, знов таки, у ті часи цим мало хто переймався. Але ж тоді, на початку 90-х, телефонні лінії на АТС ще були в дефіциті, а обладнання – аналоговим. Відповідно, для комутації треба було мати дві лінії – під лівий і правий канал. Іноді власники радіостанцій могли «вибити» для себе лише одну лінію – і тоді станції доводилося транслювати свої програми в моно-режимі (принаймні доти, доки на АТС знайдуть ще одну вільну лінію). При цьому деякі радіостанції бажали лишатися чесними зі своїми слухачами та вимикали на своїх передавачах режим «стерео». Інші ж хитрували, комутуючи передавач таким чином, аби на обидва входи поступав один і той самий сигнал, що давало змогу вмикати стереорежим. На той час це мало певний сенс: більшість приймачів «реагували» на точне налаштування на частоту увімкненням лампочки «стерео». При цьому сама якість звучання більшості станцій була такою, що середній слухач своїми вухами не надто відчував різницю між стерео- і моно. З часом технології змінилися, якість звучання станцій покращилася, а телефонні лінії для комутації сигналу відійшли в минуле. І відсутність стереосигналу почала дратувати слухача, а іноді ставала причиною кумедних випадків.



Один з таких випадків трапився в невеличкому провінційному містечку, де в нормальній якості приймалося лише дві-три радіостанції. І ось одного дня на найбільш рейтинговій з них вирішили замінити обладнання. Запросили людину, яка мала провести модернізацію та все налаштувати. Інженер провозився кілька годин, а коли все було змонтовано і настав час вмикати ефір – раптом виявилося, що один з кабелів був бракований. Відповідно, технічної можливості увімкнути передавач у стереорежимі не було. Часу на те, аби знайти десь в магазині аналогічний кабель в інженера вже теж не було – було пізно, він мав поспішати на потяг. Тому він домовився з керівництвом про те, що увімкне трансляцію в моно-режимі, а потім за два-три тижні, коли в нього буде вільний час, повернеться з потрібним кабелем і все зробить як слід. За кілька тижнів інженер повернувся і все налагодив та запустив передавач вже у стереорежимі. А ще за кілька місяців йому знову довелося відвідати це містечко в якихось справах, і того разу він, серед іншого, зустрівся зі своїм знайомим, який тримав майстерню, де ремонтували побутову електроніку. І, серед іншого, розповів йому цю історію та був щиро здивований, коли його знайомий почав довго і голосно сміятися. А потім сказав: «А, так ось через кого мені постійно морочили голову!». Як виявилося, протягом тих двох-трьох тижнів, коли передавач найрейтинговішої в містечку радіостанції працював в моно-режимі, її постійні слухачі масово несли свої приймачі і музичні центри в майстерню зі скаргами на те, що вони зламалися, бо їхня улюблена станція раптом почала звучати в режимі моно!