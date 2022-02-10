11 февраля зрителям будет доступна премьера фильма «Круиз по джунглям» от студии Walt Disney. Подписчики Cine+ первыми смогут посмотреть ленту на украинских телеэкранах.

Volia обещает показать фильм в самом высоком качестве, без рекламы и на государственном языке, как и прочий контент Cine+.

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В центре сюжета — история исследовательницы дикой природы, которая собрала команду и отправилась на поиски таинственного Дерева жизни в верхние воды Амазонки. Интересно, что, как и в случае с «Пиратами Карибского моря», авторы фильма вдохновлялись одноименным аттракционом Диснейленда.

«Мы всегда стараемся как можно быстрее порадовать своих абонентов топовым кино и

надеемся, что эта премьера получит так же много положительных отзывов, как и

предыдущие. Канал Cine+ имеет право первого показа новинок от культовой студии

Disney, и Volia продолжает сотрудничество с такими известными партнерами для

улучшения зрительского опыта наших пользователей», — комментируют в компании.

«Круиз по джунглям» стал одним из самых популярных фильмов на платформе Disney+ в 2021 году. По данным американского сервиса Roten Tomatoes, его рейтинг составил 94%, а по данным Cinemascore – 92%. Неудивительно, что студия уже анонсировала сиквел ленты.

В эту пятницу, 11 февраля, фильм также появится в онлайн-кинотеатре Volia TV, чтобы

подписчики точно не пропустили новинку. Напомним, что эта платформа является одной из крупнейших в стране и показывает более 20 тысяч фильмов и сериалов от Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox, Start и Film.ua.

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Отметим, что на Cine+ теперь еще больше премьер, ведь недавно Volia обновила этот пакет каналов. Cine+, Cine+ hit, Cine+ legend, Cine+ Kids демонстрируют более 500 фильмов и мультфильмов с рейтингом IMDb выше 7 от лучших студий мира и ежегодно транслируют более 250 мировых новинок кино. Посмотреть их трейлеры можно на Cine+ trailers, который ранее назывался Cine+ Mix.

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