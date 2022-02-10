Национальная программа по развертыванию волоконно-оптических сетей реализуется «Укртелекомом» в партнерстве с Iskratel и его финансовыми партнерами, в частности, государственным банком Словении SID banka.

Цели программы

Программа направлена ​​на обеспечение доступа к интернету для 1,3 миллиона жителей городов и сел по всей Украине. Она предусматривает привлечение современного сертифицированного телекоммуникационного оборудования, которое собирается в Словении на мощностях компании Iskratel и позволяет получить доступ к интернету на скорости до 1 Гб/с, а также комфортно пользоваться услугами IPTV и другими IP-сервисами.

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Реализация программы стартовала в прошлом году и предусматривала проведение интернета в 300 населенных пунктов в разных областях Украины.

Объем инвестиций

Программа Укртелекома и Iskratel финансируется словенскими банками. Общий объем инвестиций в программу — 12 миллионов евро. Первые три миллиона евро уже вложены в проект.

«Эта первая инвестиция является подтверждением нашей высокой компетенции в организации выгодных финансовых условий и управлении сложными проектами, а также подчеркивает наше намерение предоставить доступ к гигабитному интернету более 1,3 миллиона пользователей в 530 тысячах домохозяйств», — подчеркнул генеральный директор компании Iskratel Роберт Кузьмич.

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В 2021 году Укртелеком построил более 13,6 тысяч километров волоконно-оптических линий и расширил GPON инфраструктуру в 1,2 тысячах городов и сел Украины.

Как комментируют

«Первые шаги программы способствовали росту количества пользователей оптического интернета на 60% и соответственно способствовали росту поступлений от этих услуг. Наше сотрудничество со словенскими партнерами демонстрирует, что Укртелеком может привлекать долгосрочные инвестиции на международных рынках на выгодных условиях для реализации масштабных инфраструктурных проектов, — отмечает генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз.

«Продвижение цифровой трансформации как для отдельных компаний, так и на уровне национальной инфраструктуры в Словении и за рубежом является одним из приоритетов банка SID. Совместный проект компаний Iskratel и Укртелеком был признан отвечающим всем критериям финансирования SID banka», — комментирует президент правления SID банка Дамьян Долинар.

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