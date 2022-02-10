Двухэтапная аутентификация включенная по умолчанию в браузере вдвое сократила количество взломов аккаунтов Google, сообщает The Verge.

Что произошло

В октябре прошлого года Google заявила о планах включить двухфакторную аутентификацию по умолчанию для 150 миллионов пользователей (которые ранее услугу не использовали вообще). Также в компании потребовали, чтобы функцию использовали 2 миллиона авторов YouTube.

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В результате, среди участников тестирования количество скомпрометированных учетных записей сократилось на 50%.

Предпосылки

Еще 4 года назад, представитель компании сообщил о том, что более 90% активных учетных записей Gmail не используют двухфакторную аутентификацию. С тех пор Google начала работу над тем, чтобы установить эту функцию по умолчанию либо сделать ее обязательным требованием для дальнейшего пользования.

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Сами говорят

Как отмечают представители Google, главная преграда при внедрении таких новаций — непонимание пользователями всех преимуществ дополнительных процедур аутентификации.

«Двухэтапная аутентификация требует много обучения, и мы хотим, чтобы пользователи понимали, что это такое и почему это выгодно. Мы также хотим убедиться, что учетные записи пользователей правильно настроены: есть ли у них резервные адреса электронной почты и номера телефонов, чтобы они могли избежать блокировки учетной записи после принудительной двухэтапной аутентификации, — комментирует директор по безопасности и безопасности аккаунтов в Google Гуэмми Ким.

Как обстоят дела у других

Число веб-сервисов, поддерживающих двухфакторную аутентификацию, неуклонно растет, однако принятие функции потребителями остается низким. Twitter, внедривший двухфакторную аутентификацию в 2013 году, в 2020 году показал, что только 2,3% активных учетных записей включили ее; а в Facebook этот показатель составлял около 4% в 2021 году.

Методы 2FA

Наиболее распространенным вариантом двухэтапной аутентификации является отправка одноразовых кодов через SMS, однако этот метод эксперты по безопасности считают наиболее уязвимым для перехвата.

В идеале двухфакторная аутентификация должна использовать приложение аутентификации, такое как Google Authenticator или Authy, либо физическое устройство по типу электронного ключа безопасности.

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