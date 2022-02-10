Кассовый аппарат в смартфоне: представлена новая возможность для украинских предпринимателей

Приложение STARKASA от Киевстар и Visa доступно для смартфонов на ОС Android. С его помощью предприниматели могут проводить расчетные операции, принимать безналичные платежи, выдавать чеки, заказывать товары онлайн и прочее.

Что произошло

Телеком-оператор Киевстар и международная компания платежных технологий Visa

презентовали приложение STARKASA. В нем украинцы смогут воспользоваться функциями кассового аппарата и POS терминала.

Для кого доступно приложение

Приложение разработано для представителей малого и среднего бизнеса и доступно абонентам всех украинских мобильных операторов. STARKASA предназначено для пользователей смартфонов на ОС Android.

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Основные функции

С помощью приложения украинские предприниматели смогут проводить расчетные операции, принимать безналичные платежи, выдавать чеки, заказывать товары онлайн и прочее.

Это приложение поможет использовать ПРРО и соблюдать новые

законодательные нормы для ФЛП. Оно включает три ключевых функционала:

Мобильная касса с ПРРО — кассовый аппарат в смартфоне, который может выдать фискальный чек, начать смену, создать список товаров, продать товар, сделать скидки, осуществить возврат товара, сформировать кассовый отчет и закрыть смену.

— кассовый аппарат в смартфоне, который может выдать фискальный чек, начать смену, создать список товаров, продать товар, сделать скидки, осуществить возврат товара, сформировать кассовый отчет и закрыть смену. Visa Tap to Phone — технология, которая позволяет превратить смартфон с NFC-модулем в POS терминал. Таким образом предприниматель может принимать безналичные платежи без использования классического POS-терминала.

— технология, которая позволяет превратить смартфон с NFC-модулем в POS терминал. Таким образом предприниматель может принимать безналичные платежи без использования классического POS-терминала. STARKASA.MARKET — это система онлайн-заказов товаров для бизнеса и их точек продаж.

Таким образом, приложение даст возможность предпринимателю сэкономить на покупке оборудования для торговли, автоматизировать бизнес и подключиться онлайн, а также иметь единый контакт для поддержки.

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Как пользоваться

Для того, чтобы воспользоваться продуктом STARKASA, нужно зарегистрироваться в веб-кабинете или скачать приложение на Play Market. До конца июня пользование STARKASA для предпринимателя будет без оплаты, а также без комиссии при приеме безналичных оплат для карт Visa, пока оборот не достигнет 30 тысяч грн. Стоимость подписки после акционного периода на услугу — 199 грн/мес.

Подробнее о новом решении можно узнать на сайте kasa.kyivstar.ua

Сами говорят

«Данная технология стала ответом на новый закон, который обязывает определенные

группы ФЛПов фискализировать продажи и выдавать чеки при расчетных операциях. Мы предлагаем предпринимателям простое и удобное решение 3 в 1, которое поможет вести свой бизнес без дополнительных расходов, оставаясь при этом в законной плоскости», — прокомментировал руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар, Владимир Набоков.

«Создание простого и безопасного платежного опыта является неизменным приоритетом компании Visa. Технология Visa Tap to Phone, которая лежит в основе приложения STARKASA, позволяет стимулировать прием платежей в сегменте малого и среднего бизнеса, для которого традиционный эквайринг требует существенных инвестиций. Мы уверены, что новое решение STARKASA от Киевстар и Visa принесет пользу как для бизнеса, так и для потребителя, и позволит значительно расширить сеть приема платежей в Украине», — прокомментировал Александр Яблуновский, вице-президент по продуктам и решениям Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Южно-Восточной Европы.

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