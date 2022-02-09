Экран создали специалисты Samsung специально к началу 56 чемпионата по американскому футболу, сообщается на сайте компании.

Где находится экран

Проект Infinity Screen (с англ. – бесконечный экран) расположен на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Его создали специально к началу 56 чемпионата по американскому футболу.

Какие задачи будет выполнять

Во время матчей нам нем будут транслировать повторы важных игровых моментов, статистику и другую важную информацию. Кроме того, на стадионе установлено 2,6 тысячи дополнительных экранов меньшего размера.

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Технические характеристики

Площадь экрана составляет 6,5 тысяч квадратных метров, а изображение формируется из 80 миллионов пикселей. Звуковое сопровождение для зрителей создают 260 акустических систем от компании JBL. Как отмечают в компании, их звучание можно сравнить со звучанием полторы тысячи домашних кинотеатров.

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