В Украине начало вещать Old Periscope Radio

Новая украинская некоммерческая радиостанция уже с начала февраля доступна в интернет-сети.

Формат «Старого перископа» содержит американский и британский софт-рок, арт-рок,

прог-рок, джаз-рок, хард-рок, спейс-рок, кантри-рок, поп-рок, ориентированный на взрослых рок (AOR), независимую музыку инди, соул, смус-джаз и блюзы.

«Цель вещания станции – это гуманитарная миссия в виде интеллигентной подачи взрослой англоязычной софт-рок-музыки. А главный мотив Old Periscope Radio – привлечение внимания со стороны взрослой аудитории слушателей, которые есть сторонниками консервативных мультикультурных и мировоззренческих ценностей, которыми наполнена послевоенная и современная западная рок-культура периода 1960-2020 годов», — сообщается на сайте Old Periscope Radio.

В ближайших планах станции – подготовка двух авторских музыкальных программ и нескольких информационных рубрик, в том числе на музыкальную тематику.

Сайт радиостанции — oldprsradio.com. Также команда ведет страницы радио в Facebook и Instagram.