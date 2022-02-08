Так, только 3 компании получили лицензию на спутниковое вещание, отчитывается Нацсовет.

В целом в прошлом году регулятор выдал 136 лицензий, из них 45 для провайдеров программной услуги, 37 на многоканальное вещание, 13 на кабельное вещание, 38 на эфирное радиовещание и 3 на спутниковое вещание.

Еще в 2020 году Нацсовет отчитывался о 643 провайдерах программной услуги и 799 телерадиоорганизациях, а уже в 2021 провайдеров осталось 595, а телерадиоорганизаций 760.

При этом лицензии на многоканальное вещание есть у 163 компаний, на кабельное — у 143, на эфирное — у 118, а на спутниковое — у 109.