Существует множество причин, которые могут заставить вас пройти курсы оптимизации к поисковым системам (SEO). Возможно, вы ищите способ раскрутить свой бизнес. А может вы ищете работу, и поэтому желаете расширить перечень своих навыков, дабы заработать дополнительные очки в глазах работодателя. А возможно вы – маркетолог, который хочет получить дополнительные знания, чтобы предлагать своим клиентам более широкий перечень услуг. Какова бы ни была причина – вы всегда можете найти в интернете множество ресурсов, посвящённых SEO. Большая часть этих ресурсов – бесплатна; это могут быть либо блоги, либо другой информативный контент. Однако, для тех, кто желает получить действительно глубокие знания и хорошие навыки – лучшим выбором являются курсы SEO – ведь они имеют множество преимуществ по сравнению с бесплатным онлайн-контентом.

Во-первых, если вы совершенно не знакомы с SEO, вы можете не знать, что именно необходимо искать на бесплатных ресурсах. Курсы же зададут вам правильное направление и дадут чёткие знания, которые вы сможете применить на практике, когда закончите процесс обучения. Пользуясь бесплатным контентом, вы можете получить много информации, но при этом можете не понимать, каким образом применять свои знания, а также не знать, как приспособить эти знания к последовательной стратегии.

Впрочем, одной из важнейших задач, которые вам предстоит решить, является правильный выбор курсов. Записываясь на курсы SEO, вы, по сути, инвестируете в свой бизнес или в себя самого. Поэтому необходимо быть уверенным в том, что вы сможете получить максимальную отдачу от полученного опыта. Маркетинг – это наука о получении наибольшей отдачи от инвестиций, поэтому выбор лучших курсов SEO – это именно то, что вам необходимо. Вот некоторые критерии, которые следует учитывать, принимая решение.

Каков ваш бюджет

Если вы желаете получить максимальную отдачу от вложенных инвестиций, то следует в первую очередь оценить свой бюджет. Стоимость курсов SEO может быть различной, однако, вам не следует хвататься за самые дешёвые или же наоборот – искать самые дорогие. Необходимо выбрать те, стоимость которых чётко укладывается в сумму, которую вы можете потратить, и которые дадут при этом правильные, доступные для вас и чётко структурированные знания. Бюджет важен, но не стоит делать из него главный и конечный пункт решения. Найдите баланс между стоимостью курсов и информацией, которую они дадут.

Зачем вы идёте на курсы

Курсы SEO могут быть полезны в самых разных ситуациях. Владельцы бизнесов могут использовать полученные знания для привлечения дополнительных посетителей на свои web-сайты. Желающие найти работу хотят получить возможность расширить круг своих знаний и навыков, повысив тем самым свою привлекательность для работодателей. Маркетологи также желают улучшить свои навыки, чтобы предлагать своим клиентам лучшее обслуживание. Каждые курсы уникальны и структурированы с учётом той иди иной точки зрения. Вам же необходимо найти курсы, предлагающие материалы, соответствующие вашим потребностям.

Также следует поинтересоваться вопросом о том, выдаётся ли после окончания курсов сертификат. Большинство курсов выдаёт своим посетителям такие документы. Однако, если сертификат вам не нужен, вы можете поискать вариант с более доступной оплатой. Например, владельцу бизнеса не нужен сертификат для того, чтобы начать использовать SEO для улучшения своих позиций в области цифрового маркетинга. Ему необходимы в первую очередь знания и навыки, чтобы разработать стратегию и реализовать её. В то же время, люди, ищущие работу, или маркетологи, ищущие клиентов, должны получить сертификат, чтобы затем его можно было прикрепить к своему резюме в качестве доказательства знаний. Если вы находитесь именно в такой ситуации, то не выбирайте курсы, которые не выдают сертификат после их окончания.

Какого рода знания вы хотели бы получить

Если вы занимаетесь бизнесом, то, скорее всего, вам понадобится много знаний практического характера. Закончив курсы, вы сможете сразу же приступить к разработке собственной стратегии SEO и реализации её на практике. Однако маркетологам и тем, кто желает таковыми стать, потребуется более глубокое понимание концепции SEO. Таким образом, вы сможете более чётко объяснить клиентам, почему планируете делать те или иные шаги, а также то, как эти шаги повлияют на маркетинговую стратегию. Обладая глубокими и всесторонними знаниями в области SEO, вы сможете принимать более продуманные решения и предоставлять своим клиентам более качественные услуги.

Дают ли эти курсы актуальную информацию

Интернет вечен. Если кто-то загружает в сеть какую-либо информацию, она остаётся там практически навсегда – или, по крайней мере, до тех пор, пока кто-то не удалит эту информацию. Некоторые курсы могут показаться на первый взгляд великолепными, однако информация, которую они дают, могла не обновляться несколько лет. В большинстве случаев это может иметь место из-за халатности инструктора или web-мастера. Однако иногда может быть так, что данную информацию разместил недобросовестный человек в надежде на то, что люди заплатят ему за курсы, которые, в конечном итоге, не принесут им никакой пользы. Вы спросите – почему? Стратегии и методы SEO постоянно изменяются. Это происходит потому, что алгоритмы поисковых систем постоянно развиваются, и шаги, необходимые для эффективного SEO, должны развиваться вместе с ними. Если вы изучаете материалы, которые были подготовлены несколько лет тому, то вы, вероятно, не получаете необходимых знаний.

Имеет ли организатор право проводить курсы

К сожалению, любой человек может размещать в интернете совершенно любую информацию. И она может быть не совсем правдивой. То же самое касается и интернет-курсов. Один лишь факт существования курсов, а также то, что там чему-то учат, ещё не говорит о том, что там учат чему-то стоящему. При выборе курсов всегда проверяйте информацию об инструкторах и компаниях, которые данные курсы проводят. Задайте себе следующие вопросы:

Обладают ли организаторы курсов необходимыми полномочиями?

Насколько долго они занимаются данным бизнесом?

Есть ли в интернете какие-либо отзывы о данных курсах?

Ответы на данные вопросы дадут вам понимание того, насколько данные курсы законны и имеют ли организаторы право их проводить.

Не все курсы SEO одинаковы. Даже среди очень качественных курсов имеются различия, которые в итоге могут повлиять на полученный вами опыт. Убедитесь в том, что вы предприняли соответствующие шаги, чтобы сделать правильный выбор. Таким образом, вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций и повысите свои знания в области SEO до нового уровня. В качестве рекомендации, советуем обратить внимание на сервис ZeCourse, который поможет в выборе подходящего курса обучения.