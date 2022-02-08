Ежегодно во второй вторник февраля в мире отмечается День безопасного интернета. В этом году событие приходится на 8 февраля, поэтому именно сегодня мы хотим поделиться с вами полезными действиями для безопасного пользования этой сетью.

Регулярно выполняйте резервное копирование данных. Например, в облачном хранилище на Google Диск и не забывайте делать бэкап для всех устройств, которые используете. Не пересылайте информацию по картам банка (номер карты, ПИН-код, паспортные данные) через мессенджеры социальных сетей. Лучше завести отдельную карту для покупок товаров в интернете. Если оплачиваете покупки в интернете, проверьте, чтобы на сайте было защищенное соединение: адрес сайта должен начинаться с «https://». Не скачивайте сомнительные приложения и не запускайте неизвестные файлы. Не отвечайте на спам. Ограничьте данные по личной информации в соцсетях — обязательно воспользуйтесь настройками конфединциальности и настройте двухфакторную аутентификацию. Сообщения о призах скорее всего ложные. Но если сомневаетесь — найдите официальный сайт компании и обратитесь в службу поддержки. Сообщения от друзей с просьбой дать денег в долг перепроверяйте звонком. Используйте сложные пароли и регулярно их меняйте. Не пренебрегайте антивирусными программами. Используйте безопасный режим для ребенка — проводите беседы с ним о цифровой безопасности и объясняйте, что не вся информация в сети достоверна. Не пользуйтесь пиратским программным обеспечением — это всегда риск. Проверяйте подлинность сайта — в поддельных разница может быть всего в одной букве. Общайтесь в интернете уважительно и пресекайте кибербуллинг.

Также рекомендуем ознакомиться с советами экспертов для защиты своих персональных данных.