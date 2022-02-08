По словам Грега Вайлера, всепроникающая «ячеистая» сеть сможет очистить космическое пространство от мусора, вернув его на Землю.

Грег Вайлер – космический предприниматель, основавший британскую компанию OneWeb, планирует отправить в космос до конца текущего десятилетия до 100 000 спутников, которые станут частью его нового бизнес-проекта E-Space. Об этом пишет издание The Financial Times.

В компании заявили, что ей удалось получить 50 миллионов долларов стартовых инвестиций. Деньги выделил Prime Movers Lab – фонд, специализирующийся на инвестициях в стартапы, продвигающие передовые научные разработки.

О космическом мусоре

Вайлер озвучил свои планы на фоне растущих опасений, связанных с риском столкновений космических аппаратов на орбите, приводящих к появлению космического мусора.

С 2019 года количество действующих спутников увеличилось на 50% – примерно до 5 000, главным образом из-за того, что новые коммерческие компании, желая снизить свои затраты на космические запуски, строят свои бизнес-проекты на низкой околоземной орбите – на высоте 150-200 километров над Землёй. В частности, Илон Маск намерен запустить в космос примерно 40 000 спутников, которые будут использоваться для работы его интернет-службы Starlink.

Согласно подсчётам Европейского космического агентства, в настоящее время на околоземной орбите вращается около 330 миллионов фрагментов космического мусора диаметром менее 1 сантиметра и примерно 36 500 фрагментов диаметром более 10 сантиметров.

Это создаёт серьёзный риск для управления спутниками. Небольшая частичка краски размером всего в несколько тысячных миллиметра в 2016 году повредила окошко Международной Космической Станции.

Суть проекта

Компания E-Space намерена создать всепроникающую «ячеистую» сеть малых спутников, которые будут предоставлять различные индивидуальные и коммерческие услуги для бизнеса и правительственных организаций – начиная от услуг защищённой связи до удалённого управления инфраструктурой.

Вайлер настаивает на том, что E-Space в процессе эксплуатации своих спутников не только не «загрязнит» орбиту, но сделает её ещё чище, чем она была до запуска этих аппаратов. Это станет возможным благодаря тому, что спутники, формирующие сеть, смогут (даже в процессе предоставления услуг связи) собирать и спускать с орбиты мусор.

Спутники сети будут иметь намного меньшее поперечное сечение, чем спутники конкурентов, – заявил Вайлер в интервью изданию Financial Times. При этом они будут спроектированы таким образом, что в случае столкновения смогут «сминаться», а не рассыпаться на фрагменты. Также они смогут «увлекать за собой» любой космический мусор, с которым они «встретятся» на орбите, и, как только соберут достаточное количество этого мусора, автоматически уходить вместе с ним в плотные слои атмосферы.

«Подобно речным устрицам, которые фильтруют воды реки, очищая их, наши спутники станут первыми космическими аппаратами, которые созданы для очистки космоса, – сказал он. – Чем больше запустим спутников – тем чище станет космос».

Антон Бревде, партнёр в Prime Movers Lab и член правления E-Space, прогнозирует, что инновационные разработки Вайлера сделают для спутников то же, что iPhone от Apple сделал для мобильных телефонов.

«Как перейти от 300-килограммовых громадин к чему-то на порядок меньшему и компактному? Каким образом вы переходите от использования персонального компьютера к использованию iPhone, который меньше и тоньше? Для этого необходимо объединить в одном флаконе множество инноваций. Вайлер годами думал над тем, как сделать спутники связи максимально компактными и дешёвыми», – говорит он.

Что известно о Вайлере

Грег Вайлер – один из самых известных новаторов космической индустрии, основавший сеть 03b, ныне принадлежащую люксембургской компании SES, а затем компанию OneWeb, ставшую первопроходцем сектора интернет-услуг, предоставляемых с использованием низкой околоземной орбиты.

В 2020 году компания OneWeb, получив от инвесторов более 3 миллиардов долларов, обанкротилась из-за того, что инвестор SoftBank отказался поддержать новый раунд финансирования. В конечном итоге компанию спасли правительство Великобритании и индийская телекоммуникационная группа Bharti, и в этом году она, наконец-то, запускает коммерческие услуги.

Вайлер, покинувший OneWeb в 2017 году, говорит, что он извлёк много уроков из этого опыта, и самый важный из них заключался в том, чтобы не привлекать поставщиков к инвестициям в E-Space.

Компания OneWeb привлекла инвестиции от Airbus, которая производила спутники, Virgin Group, чья Virgin Galactic предоставляла услуги по их запуску, и Qualcomm, которая помогала разрабатывать некоторые спутниковые технологии.

«OneWeb был заложником продуктов своих акционеров, – сказал Вайлер. – Весь рост затрат имел место из-за акционеров».

Он добавил, что компания E-Space «должна иметь возможность свободно выбирать свой технологический путь, определяясь с выбором поставщиков и компонентов, где акционеры являются чисто финансовыми, а не стратегическими».

О первом запуске

Стартап планирует запустить свои первые тестовые спутники уже в следующем месяце, а вторую тестовую партию – в конце года, после чего компания намерена приступить к созданию своей группировки.

Вайлер признал, что компании E-Space, вероятно, потребуется ещё один раунд финансирования, однако при этом он настаивает на том, что себестоимость создания его сети составит лишь малую долю в сравнении с себестоимостью создания существующих LEO-группировок. «Историческая модель расходования 5–10 миллиардов долларов уже не работает, – заявил он. – Мы планируем потратить примерно 10 процентов от стоимости предыдущих LEO-группировок».

По словам Вайлера, компания E-Space уже получила все лицензии, необходимые для предоставления услуги на нескольких частотах. Они были приобретены через Руанду, которая в прошлом году подала заявку в Международный союз электросвязи в Женеве на получение лицензии на более чем 300 000 спутников.