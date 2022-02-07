В офисе МАС будут изучать влияние ярких «спутниковых следов» и лоббировать законы, смягчающие данное влияние. Редакция Mediasat.Info рассказывает подробности.

Предыстория

Три года назад астрономы были в лёгком шоке, услышав новость о запуски первых 60-ти спутников группировки Starlink компании SpaceX, которая поставила себе цель обеспечить доступ к широкополосному интернету по всему миру. Данные спутники оставляют яркие следы на астрономических снимках, создавая «экзистенциальную угрозу для наблюдений за космосом с Земли», – заявила президент Международного астрономического союза (МАС) астроном Дебра Элемегрин. До сих пор группы астрономов со всего мира без особой координации пытались максимально понять глубину проблемы и решить её, работая с операторами спутников. Однако теперь астрономы попробуют для этого организоваться.

Что произошло

В Международном астрономическом союзе объявили о создании Центра по защите Тёмного и Спокойного Неба от помех, создаваемых спутниковыми группировками. Центр будет координировать действия, направленные на изучение влияния новые роёв на астрономию, вести переговоры с операторами и лоббировать принятие законов, защищающих ночное небо, – заявил бывший президент МАС, а ныне – директор Центра Пьеро Бенвенути из Университета Падуи.

Центр начнёт свою работу 1 апреля, в его штате будет 7 сотрудников. Финансироваться работа центра будет, главным образом, МАС и двумя партнёрскими организациями – Национальной исследовательской лабораторией оптики и инфракрасной астрономии США (NOIRLab) и обсерваторией Square Kilometer Array.

К началу этого года операторы группировок запустили в космос около 2800 спутников – в основном, речь идёт спутниках о компании SpaceX, но некоторые принадлежат британской OneWeb – превысив отметку в 2200 спутников, которые были активны во время изначального запуска услуги Starlink. Эти и другие компании получили добро на реализацию планов по выводу на низкую околоземную орбиту до 50 000 спутников.

«Сотни спутников будут видны на небе в любую ночь, – говорит Конни Уокер из NOIRLab, которая будет заместителем директора центра МАС. – Это окажет существенное влияние на все операции с телескопами».

Цели и задачи Центра

Одной из целей работы Центра является оценка влияния будущих спутниковых группировок. Исследования уже показали, что больше всего пострадают обзорные телескопы с широким полем обозрения. Например, в обсерватории Веры С. Рубин в 2023 году в течение части ночи треть снимков будет испорчена полосами от спутников. На радиотелескопы также могут оказывать влияние помехи от нисходящих радиоканалов, которые группировки спутников используют для связи с Землёй.

Ещё одной задачей Центра станет работа с индустрией над протоколами для уменьшения уровня отражений и отслеживания положения спутников, благодаря чему телескопы смогут избегать их.

После запуска службы Starlink астрономы совместно с сотрудниками компании SpaceX поработали над тем, чтобы уменьшить влияние спутников на телескопы, установив «визоры», которые затеняют отражающие поверхности. Бенвенути сообщил, что астрономы уже ведут активный диалог с двумя другими операторами – OneWeb и Amazon Project Kuiper. «Мы довольны тем, что произошло на данный момент, – говорит он. – Их примеру должны последовать и другие компании».

Однако астрономы не хотят полагаться исключительно на добрую волю компаний. Ещё одна функция Центра будет заключаться в выработке национального и международного законодательства и норм, которые бы регламентировали то, что регуляторам следует разрешать делать на орбите.

«Нам нужно систематизировать эти благие намерения, чтобы иметь поддержку, – говорит Ричард Грин из обсерватории Стюарда Аризонского университета. – Мы будем использовать двусторонний подход: сотрудничать и разрабатывать чёткое законодательство для применения в случае возникновения такой необходимости».

МАС и другие органы работают над тем, чтобы убедить Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях в необходимости принятия чётких норм законодательства.

«Мы уверены в том, что уже в ближайшем будущем будут выработаны рекомендации, которым должны будут следовать компании, – говорит Бенвенути. Космолог Апарна Венкатесан из Университета Сан-Франциско добавляет, что было бы неплохо, если бы в Соединённых Штатах и других странах существовали законы, которые перекликались бы с чётким Законом США о чистом воздухе: «Многие из нас мечтают о Законе о чистом небе».

И, наконец, последней задачей Центра станет оповещение и обращение за помощью к другим «пострадавшим» группам, в частности – к астрономам-любителям, операторам астротуризма и общинам коренных народов, которые наблюдают за небом в рамках своих культурных практик. Группировки спутников, – говорит эксперт по культурной астрономии из Университета Южного Квинсленда Джессика Хейм, – нарушают наши взаимоотношения со звёздами».