Дания планирует ввести налог для иностранных стриминговых сервисов, которые работают на ее территории, сообщает Advanced Television.
Такие стриминговые сервисы, как Netflix, Disney+ и HBO Max, должны будут уплатить до 5% от своего годового оборота в датскую казну.
Средства планируют направить на финансирование собственного телевидения и производство фильмов.
Министр культуры и СМИ Дании Ане Халсбё-Йоргенсен заявила, что OTT-платформы могут представлять угрозу для датского контента, «который объединяет нас, как общество».
«Наш мир изменился. Демократический дискурс и то, как мы используем СМИ, переживают период потрясений, не в последнюю очередь из-за оцифровки. Вот почему на этот раз мы делаем все по-другому», — отметила Ане Халсбё-Йоргенсен.