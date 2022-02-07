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Дания планирует ввести налог для иностранных стриминговых сервисов, которые работают на ее территории, сообщает Advanced Television.

Такие стриминговые сервисы, как Netflix, Disney+ и HBO Max, должны будут уплатить до 5% от своего годового оборота в датскую казну.

Средства планируют направить на финансирование собственного телевидения и производство фильмов.

Министр культуры и СМИ Дании Ане Халсбё-Йоргенсен заявила, что OTT-платформы могут представлять угрозу для датского контента, «который объединяет нас, как общество».

«Наш мир изменился. Демократический дискурс и то, как мы используем СМИ, переживают период потрясений, не в последнюю очередь из-за оцифровки. Вот почему на этот раз мы делаем все по-другому», — отметила Ане Халсбё-Йоргенсен. 

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Редакция Mediasat

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