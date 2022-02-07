Дания планирует ввести налог для иностранных стриминговых сервисов, которые работают на ее территории, сообщает Advanced Television.



Такие стриминговые сервисы, как Netflix, Disney+ и HBO Max, должны будут уплатить до 5% от своего годового оборота в датскую казну.

Средства планируют направить на финансирование собственного телевидения и производство фильмов.

Министр культуры и СМИ Дании Ане Халсбё-Йоргенсен заявила, что OTT-платформы могут представлять угрозу для датского контента, «который объединяет нас, как общество».