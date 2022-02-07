Футбольные каналы теряют лидирующие позиции, а новостные снова уступили развлекательным и каналам общего просмотра. В нашей статье — самое главное из январского отчета BIG DATA UA.

В январе значительно выросла доля группы каналов общего просмотра — до 58,75%. Второе место — у каналов кинопоказа (13,32%). Третье место у развлекательных телеканалов (6,13%). На четвертой и пятой позиции расположились новостные и детские телеканалы — 6,01% и 4,65% соответсвенно.

Каналы общего просмотра

В январе телеканал 1+1 продолжает удерживать лидерство группы — 12,28%. Второе место у канала «Украина», который в январе вырос больше всех (на 2,84 п.п) и получил долю 10.07%. «Плюсы» сгенерировали 1,16 млн контактов, «Украина» — 1,01 млн.

Третье место у ICTV с долей просмотра 9,20%, четвертое и пятое у СТБ (8,19%) и Нового канала (7,19%).

В целом группа общего просмотра набрала в январе 8,94 млн контактов с IPTV/OTT домохозяствами.

И в будние, и в выходные дни лидировал 1+1. А вот второе и третье места отличались — в будние дни следом за плюсами шли ICTV и канал «Украина», в выходные «Украина» перебиралась на вторую позицию, а следом за ней шел уже СТБ.

Каналы кинопоказа

Первую позицию в январе удерживал TV1000 Action East (доля просмотра 2,43%). Суммарно канал смотрели более 844,8 тысяч уникальных домохозяйств со средним показателем просмотра 40 минут.

Второе место у TV1000 East (2,30%), а третье — у VIP Comedy (1,54%).

В целом группа кинопоказа набрала в первый месяц года 7,71 млн контактов.

Развлекательные каналы

В январе лидер группы телеканал ТЕТ увеличил долю просмотра до 2,54% и сгенерировал 789,6 тысяч контактов с домохозяйствами. Среднее время просмотра телеканала составило 33,1 минуту.

Второе и третье место заняли НЛО-ТВ (1,01%) и ОЦЕ-ТВ (0,70%) соответсвенно.

В целом группа развлекательных каналов набрала за месяц 4,58 млн контактов.

Детские каналы

Доля просмотра телеканала Плюс Плюс в январе снизилась до 1,05%, одна это не помешало ему остаться в лидерах группы и сгенерировать 275,7 тысяч контактов.

Канал Nick Jr получил второе место (0,72%), а у Nickelodeon — третье (0,71%).

Сумарно в январе состоялось 2,82 млн контактов детских каналов с домохозяйствами.

Спортивные каналы

На первое место в январе вышел Setanta Sports с долей просмотра 0,30%. Второе место у Setanta Sports HD (0,28%). Лидер группы получил 315,9 тысяч контактов с домохозяйствами, а у владельца «серебра» — 327,4 тысяч контактов.

Треть позиция у Eurusport 1 (0,21 %), четвертая и пятая у Футбол 1(0,20%) и XSPORT (0,10%) соответсвеннно.

Суммарно группа спортивных каналов сгенерировала приблизительно 2,43 млн контактов.

Новостные каналы

Первое место продолжает удерживать Украина 24, доля просмотра которого в январе выросла на 0,18 п.п. до 2,66 %. Канал получил 352,7 тысяч контактов, среднее время просмотра составило 57,3 минуты.

Выросла доля просмотра у канала Прямой, который занял в январе вторую позицию — на 0,26 п.п. до 1,01%. Прямой сгенерировал 370,6 тысяч уникальных контактов и среднее время просмотра на уровне 42,8 минут.

На третьей позиции расположился канал НАШ с долей просмотра 0,81%. НАШ получил 220 тысяч контактов со средним временем просмотра 48,5 минут.