Вне зоны доступа: почему стоит хотя бы на день избавиться от смартфона

Современного человека сложно представить без смартфона в руке. Такой гаджет нам заменяет компьютер, телевизор и, к сожалению, социальную жизнь. Однако было время, когда одной из важнейших задач изобретателей всего мира, было создание телефона без проводов. В нашей статье вспоминаем о «первопроходцах» в мире мобильной связи и рассказываем, почему стоит хотя бы на день отказаться от использования смартфона.

Как появился первый мобильный телефон

Уже после появления обычного стационарного телефона, изобретатели стали задумываться над вопросом создания более удобных, мобильных устройств. Первыми идею озвучили специалисты Bell Laboratories, принадлежащей компании AT&T.

Во время стартовых попыток был создан гибрид радиопередатчика и телефона. Радиостанция, которая должна была передать сигнал на АТС, находилась в автомобиле. Для соединения с радиотелефоном требовалось позвонить на телефонную станцию и назвать номер телефонного аппарата, который был установлен в машине. Чтобы передать звук во время беседы, удерживали специальную кнопку, а чтобы услышать ответ — ее отпускали.

Такой вид соединения очень ограничивал возможности: связи вечно мешали какие-то преграды, ухудшая качество речи. Кроме того, аппарат по итогу получался довольно габаритным — в багажнике машины находилось 12-килограммовое устройство, трубка с пультом управления были в салоне, а крышу автомобиля украшала антенна.

Первый звонок

3 апреля 1973 года Мартин Купер позвонил в офис AT&T Bell Labs. Гуляя по манхеттенским улицам, он остановился возле первой сотовой антенны, установленной на небоскребе. Это был первый звонок совершенный по мобильному телефону. До появления коммерческой мобильной связи остается ровно 10 лет.

Выпуск коммерческого сотового телефона

6 марта 1983 года был выпущен результатом многолетних разработок компании Motorola. Первый коммерческий мобильный телефон, который назывался DynaTAC 8000X.

Весил телефон 794 грамма, а его габариты составляли 33 * 4,4 * 8,9 см. На час разговоров необходимо было затратить полный заряд батареи. А работать в режиме ожидания он мог около 8 часов. Чтобы создать такое чудо современной техники, компания использовала около 100 миллионов долларов.

Стоимость DynaTAC 8000X составляла около 4 тысяч долларов, однако это не помешало тому, чтобы в очереди за ним собирались тысячи американцев.

Популярность новой технологии набирала обороты, а у компаний не было возможности предоставить связь всем массовому покупателю. Недостаточные мощности АТС, небольшое количество передатчиков и малый диапазон частот стали причиной столь медленного подключения новых абонентов.

Спустя полгода свою первую модель выпустила и компания Bell System. В 1978 году у нее было 545 клиентов, жителей Нью-Йорка и около 4 тысяч пребывающих в очереди будущих клиентов. Ждать телефона люди могли 5-10 лет.

Номофобия

Сегодняшние мобильные телефоны ушли далеко вперед от своих предков: гаджеты нам заменяют компьютер, телевизор и, к сожалению, социальную жизнь.

В психиатрии для обозначения зависимости от телефона существует такой термин, как «номофобия». Она похожа на аддикции – такие зависимостям, как наркомания, алкоголизм, игромания или шопоголизм. Человек, страдающий от пристрастия к телефону, посредством интернет-общения может компенсировать определенные личностные проблемы, например, некоммуникабельность или боязнь одиночества.

День без мобильного телефона

Каждый год, 6 февраля, в мире отмечают День без мобильного телефона. Главная цель такого праздника — отказаться от использования гаджетов хотя бы на сутки.

В 2001 году идею акции предложил писатель и создатель романа в СМС-ках Фил Марсо. Психологи, которых очень встревожило новое влечение людей, активно поддержали ее.

Дату проведения акции выбрали не просто так. Она приходится на день памяти святого Гастона, имя которого во Франции ассоциируется с известной местной песней: «Гастон, звонит телефон, но опять никто не берет трубку».