Запущенные спутники присоединятся к уже существующей группировке Starlinks, насчитывающей более 1 800 аппаратов.

Компания SpaceX пополнила свою растущую мега-группировку спутников космического интернета Starlink, добавив к ней ещё 49 аппаратов.

3 февраля ракета Falcon 9, стартовав с космодрома Космического центра NASA имени Кеннеди на восточном побережье Флориды в 13:13 по времени Восточного побережья (20:13 по Киеву), вывела на орбиту 49 новых спутников Starlink

Спустя примерно девять минут после запуска, первая ступень ракеты Falcon 9 успешно опустилась на палубу принадлежащей SpaceX самоходной баржи «A Shortfall of Gravitas», которая стояла на якоре в акватории Атлантического океана недалеко от космодрома. Нынешний запуск стал уже шестой миссией, проведенной с использованием данного разгонного блока, который ранее использовался, в частности, для запуска в космос на МКС космических аппаратов Crew-1 и Crew-2 с астронавтами NASA на борту.

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 продолжила свой полёт и спустя 15 минут 30 секунд после старта, как и было запланировано, вывела спутники Starlink на низкую околоземную орбиту. Впрочем, в это время верхняя ступень находилась вне зоны досягаемости сигнала наземных служб слежения, поэтому информация об успешном выводе спутников на орбиту появилась лишь спустя 90 минут после этого.

Согласно данным статистики, собранным астрофизиком из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатаном Макдауэллом, который ведёт наблюдения за спутниками и космическим мусором, эта новая партия спутников Starlink, известная как Группа 4-7, присоединится к группировке из более чем 1 800 действующих спутников.

Вчерашний запуск стал уже третьей миссией по выводу на орбиту спутников Starlink, проведенной с начала 2022 года; первые две подобные миссии были проведены в январе. Таким образом, компания SpaceX уверенно продвигается к поставленной цели развития своей орбитальной группировки и охвата сигналом сельских районов для улучшения покрытия их интернетом.

Более того, основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск в прошлом месяце пообещал в Твиттере, что в группировке «вскоре будет активирована» лазерная связь. Межспутниковые оптические лазерные каналы предназначены для повышения скорости передачи данных в группировке для дальнейшего увеличения скорости для клиентов Starlink.

Компания SpaceX в конечном итоге надеется вывести на орбиту до 42 000 спутников группировки Starlink, однако некоторые эксперты относятся к этому критично.