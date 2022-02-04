Среди передовых технологий, которые получат развитие в текущем году, называют искусственный интеллект и платформы с голосовым управлением.

Перспективные прогнозы, сделанные технологами из NAB, указывают, в частности, на расширение использования искусственного интеллекта в сфере телерадиовещания, а также на расширение полностью цифрового вещания в АМ-диапазонах.

Исполнительный директор коалиции PILOT при NAB Джон Кларк считает, что в наступившем году нас ожидает настоящий бум голосовых услуг.

«При эксплуатации самых различных устройств – автомобилей, телевизоров, радиоприёмников, телефонов, домашней техники – вы будете говорить ещё больше», – говорит он.

Кларк предсказывает, что недалёк тот день, когда такое общение с техникой станет естественным, поскольку люди привыкнут разговаривать с различными интерфейсами.

В то же время, развитие искусственного интеллекта будет продолжать оказывать влияние на сферу телерадиовещания, играя всё более важную роль в индустрии, считает технический директор NAB Сэм Маттени.

«Это может выражаться в самых различных формах – от создания и редактирования контента, анализа архивов, управления взаимоотношениями, прогнозирования погоды до автоматического добавления субтитров, перевода, распознавания активов и работы прочих приложений», – предсказывает он.

Маттени говорит, что он не предсказывает появления «полнофункциональных автономных решений», а вместо этого прогнозирует увеличение объёмов использования инструментов искусственного интеллекта, которые «в сочетании с человеческим опытом обеспечат значительные улучшения операционных решений».

Вице-президент NAB по вопросам передовых разработок Дэвид Лэйер предсказывает расширение проникновения полностью цифровых радиостанций, вещающих в АМ-диапазоне средних волн на территории Соединённых Штатов. В настоящее время АМ-вещатели могут без проблем запустить цифровые трансляции на средних волнах в стандарте HD Radio в полностью цифровом режиме, и всё большее количество АМ-радиостанций отказывается от аналогового вещания в пользу цифры.

«В 2021 году несколько радиостанций уже сделали этот важный шаг, и я считаю, что в 2022 году их примеру последует ещё большее количество вещателей», – заявил он.

Лэйер указал на целый ряд преимуществ перехода АМ-радиостанций на полностью цифровой режим вещания – в частности, он упомянул улучшение качества звучания, снижение помех от соседних каналов, расширение территории охвата сигналом, поддержку передачи метаданных, таких как название звучащего в эфире трека, информация об исполнителе, обложка альбома или сингла. Разумеется, Лэйер упомянул и о том, что обратной стороной перехода на полностью цифровой режим вещания АМ-станции является невозможность её прослушивания на аналоговом радиоприёмнике.

Впрочем, Лэйер отметил тот факт, что все АМ-радиостанции, переходящие на полностью цифровой режим вещания, имеют FM-ретрансляторы или же аффилированные FM-станции, и это означает, что после перехода базовой станции на цифру её программы (или часть этих программ) можно будет продолжать слушать в аналоговом режиме в FM-диапазоне. «Однако, учитывая тот факт, что на дорогах Соединённых Штатов стремительно растёт количество автомобилей, укомплектованных цифровым радиоприёмником стандарта HD Radio, ответ на вопрос о целесообразности перехода на цифру становится всё более очевидным», – добавил Лэйер.

Вице-президент компании Hubbard Radio по вопросам цифровых стратегий Джереми Сайнон предположил, что гибридные радиопанели – с функцией приёма потокового аудио и OTA-дисплеями – в конечном итоге станут катализаторами раскрытия настоящего потенциала «дочерних» HD-каналов, которые более не будут погребены в глубинах интерфейса приборной панели.

«Демонстрации приборных панелей с поддержкой гибридного радио, устанавливаемых в салоне новых автомобилей, отображают «дочерние» каналы HD на том же уровне, что и их аналоги из HD-1. Потребители, использующие такие приборные панели, не будут замечать разницы между основной станцией и её «дочерними» каналами», – отметил Сайнон.