Польская сеть T-Mobile начала уведомлять клиентов об отключении сети 3G. Это означает, что пользователям старых телефонов и SIM-карт придется заменить их новыми, если они хотят в полной мере пользоваться возможностями телекоммуникационных услуг, сообщает Wirtualnemedia.pl.

Что произошло

T-Mobile начинает отключать технологию 3G на 56 базовых станциях в Островецком, Стараховицком и Опатовском поветах. Это первый шаг перед массовым отключением 3G во всей коммерческой сети T-Mobile.

Как будуь использовать частоты

T-Mobile планирует использовать восстановленные таким образом частоты 900 МГц для увеличения скорости в сетях LTE и 5G, и увеличения их пропускной способности. Это даст возможность ускорить передачу данных более чем на 10%.

Сами говорят

Отключение 3G — закономерный шаг в развитии технологий мобильной связи, подчеркивает оператор. В настоящее время клиенты в основном используют сети LTE и 5G, в которых передается 97 процентов всех данных. Более половины телефонных звонков совершаются по технологии VoLTE, в основе которой лежит передача данных в LTE.

Как быть абонентам

Клиенты с SIM-картами, срок использования которых превысил 7 лет, а значит может не поддерживать LTE, получат возможность бесплатно обменять карты в салонах и магазинах T-Mobile. Также консультанты помогут проверить поддерживает ли модель телефона более новую технологию.

Информация о работе сети 3G, дальнейших планах перехода и рекомендациях абонентам будет опубликована на местном корпоративном сайте компании.