Сегодня с утра, 3 февраля, в сети мобильного оператора «Киевстар» в Украине произошел крупный сбой.

Часть абонентов не могли звонить и пользоваться интернетом. Некоторые также сообщили, что при попытке позвонить звучит сообщение о недостатке средств, даже если накануне была снята абонплата. При этом сервисы для проверки баланса тоже не работают.

На странице «Киевстара» в соцсетях сотрудники отмечали, что о проблемах в компании знают, ситуация решается. К 11 часам дня в «Фейсбуке» оператора был опубликован официальный комментарий.

Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Приблизительно с 10.30 утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает, — отметили представители компании в комментарии.

Также в заявлении говорится о предоставлении компенсаций для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начислены автоматически.