В конце прошлого года во время матчей Кубка арабских наций 2021 была протестирована система отслеживания движения конечностей (Limb-tracking technology). Технология продемонстрировала высококачественную работу, поэтому её продолжают тестировать на новых футбольных турнирах.

Международная федерация футбола (FIFA) изучает потенциал, скрытый в технологии отслеживания движения конечностей, которая позволяет в режиме реального времени создавать трёхмерные визуальные образы скелетов игроков.

Для этого FIFA проведёт дополнительные испытания с использованием технологии отслеживания движения конечностей во время матчей Клубного чемпионата мира по футболу в Абу-Даби (ОАЭ) с 3 по 12 февраля.

Данная технология в футболе является одним из ключевых элементов полуавтоматической системы офсайда, работа которой была протестирована на практике во время матчей Кубка арабских наций в Дохе. В основе технологии отслеживания движения конечностей лежит использование специальной системы камер, установленных под крышей стадиона, которые фиксируют движения всех игроков и мяча в процессе игры. Различные системы, доступные на рынке, предоставляют до 29 точек данных на одного игрока, которые в совокупности формируют анимированный скелет игрока.

В соответствии с целями, обозначенными в документе The Vision 2020-2023, которые, в частности, предусматривают использование различных технологий для удовлетворения потребностей современного футбола, в FIFA исследуют весь потенциал этих новых массивов данных, а также то, каким образом они могут оказывать положительное влияние на игру.

Благодаря новому источнику данных и их обработке силами компаний, занимающихся визуализацией на основе искусственного интеллекта, весь матч теперь можно просмотреть как виртуальную анимацию с задержкой всего в несколько секунд, что даёт техническому персоналу, тренерам и медицинским экспертам возможность изучать матчи с новой стороны, открыв для себя новые перспективы. К примеру, они смогут анализировать ход игры с точки зрения конкретных игроков на поле, внимательно следить за моментом смены матча с идеального ракурса или взглянуть на футбольное поле с высоты птичьего полета.

По мере того как мир развлечений становится всё более интерактивным и увлекательным, развитие высоких технологий сможет открывать новые пути для развития футбола, в том числе дополнительные игровые и киберспортивные возможности, которые могут появиться благодаря использованию таких технологий, как отслеживание движения конечностей. Перенос футбольных матчей в виртуальные миры с использованием этой технологии может открыть перед болельщиками захватывающие возможности и сделать их впечатления от футбола более индивидуальными.

После успешного тестирования формирования и использования новых массивов данных и анимации во время матчей Кубка арабских наций 2021 в FIFA продолжают развивать сотрудничество с ведущими университетами и поставщиками технологий с целью дальнейшего изучения новых возможностей.

Директор отдела кибер-футбола и кибер-спорта в FIFA Кристиан Волк отметил: «Быстрое развитие новых технологий, стирающих границы между реальным и цифровым миром, в конечном итоге изменит подход к восприятию футбола. И хотя это только начало, тест показал, что болельщики смогут наблюдать за ходом игры так, как они не делали этого никогда раньше».