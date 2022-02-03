Через 6 лет доходы OTT-сервисов могут составить 276 миллиардов долларов, сообщает TVTech.

Согласно новому отчету Coherent Market Insights, на который ссылаются авторы статьи, мировой рынок OTT продолжит свой стремительный рост, увеличившись с 101,2 млрд долларов в 2021 году до более чем 276 млрд долларов к 2028 году.

Прогнозируется, что мировой рынок OTT будет расти в среднем на 14,5% в год. Основными факторами роста станут: расширение использования интеллектуальных устройств, более широкий доступ к высокоскоростному интернет-сервису и рост более гибких и простых в использовании OTT-сервисов.

Аналитики также отметили, что растущее распространение видео по запросу на основе подписки (SVOD) в странах с развивающейся экономикой предоставит прибыльные возможности для роста, а слияния и поглощения создадут дополнительные возможности для бизнеса.

«Ключевые компании в сфере первоклассных контент-услуг сосредоточены на слияниях и поглощениях, чтобы расширить свое присутствие и получить конкурентное преимущество на рынке», — заявили исследователи.

В качестве примера тенденций рынка, аналитики привели предложенную Amazon сделку по приобретению MGM Studios для США за 8,45 млрд долларов, а также слияние WarnerMedia и Discovery за 43 млрд долларов.