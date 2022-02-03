В следующем месяце стриминговая платформа HBO Max выходит на рынки 15-ти новых стран Европы, доведя тем самым количество своих рынков во всём мире до 61-го. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Корпорация WarnerMedia постепенно выводит свою платформу HBO Max на новые рынки, поставив себе в качестве цели присутствие к 2026 году в 190 регионах по всему миру.

В списке европейских стран, где стриминговая платформа начнёт работу с 8 марта, присутствуют Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия.

Кто по-прежнему за бортом?

В то же время жители Великобритании, Германии и Италии не смогут получить доступ к платформе по меньшей мере до следующего года – таковы условия соглашения между WarnerMedia и ТВ-провайдером Sky. В соответствии с условиями данного соглашения, такие проекты как «Наследие» и «Эйфория» будут оставаться частью каталога Sky до 2024 года, а в HBO не планируют запускать платформу без своих грандиозных проектов.

Как ранее и в случае со стриминговым сервисом Disney Plus, Украина отсутствует в списке новых стран, в которых запускается HBO Max.

Что говорят в компании

«В странах Восточной Европы и в Португалии абоненты, оформляющие подписку в период запуска услуги, получат пожизненную 33%-ную скидку, и это на фоне и без того приятных цен, установленных для данных регионов, – заявил руководитель HBO Max International Йоханнес Лархер. – Ежемесячная абонплата для подписчиков HBO Portugal составляла 4.99 евро (5.59 доллара США), а подписка на HBO Max будет стоить 5.99 евро в месяц. При этом существующие подписчики, а также те, которые оформят подписку в марте, будут платить 3.99 евро в месяц».

Глава HBO Max International Йоханнес Лархер сообщил о том, что WarnerMedia будет готовиться к потенциальному запуску в странах Азии, однако не дал чётких временных рамок. «Стоит ожидать, что первым рынком в Азии, на который мы выведем HBO Max, станут страны Юго-Восточной Азии», – заявил Лархер.

В конце этого года платформа HBO Max также будет запущена ещё в шести европейских странах, среди которых – Греция и Турция. В настоящее время в HBO продолжает ориентироваться на партнёрские отношения с провайдерами телевизионных услуг.