Гугл/Google

Инвестиции будут включать вложение на сумму в 700 миллионов долларов в акционный капитал Airtel по цене 734 рупии (9.77 доллара) за одну акцию и до 300 миллионов долларов на реализацию коммерческого соглашения. 

Компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet Inc, планирует инвестировать до 1 миллиарда долларов в Bharti Airtel. Таким образом, компания намерена помочь индийскому оператору телекоммуникаций укрепить свои позиции в цифровом секторе, — сообщили в пятницу в компаниях. 

Планируемые инвестиции будут включать вложение на сумму в 700 миллионов долларов в акционный капитал Airtel по цене 734 рупии (9.77 доллара) за одну акцию и до 300 миллионов долларов на реализацию коммерческого соглашения, в частности – в масштабирование предложений Airtel. 

Выпуск акций подлежит одобрению со стороны регуляторных органов и акционеров компании и состоится через несколько месяцев после того, как Airtel получила до 210 миллиардов рупий за счёт продажи акций существующим акционерам.

После того, как было заявлено о возможных инвестициях со стороны Google, акции Airtel выросли в цене на 0.54% — до 711 рупий.

Менее двух лет назад в Google заявили о своих планах в течение пяти-семи лет инвестировать в Индию 10 миллиардов долларов через свой фонд цифровизации посредством сделок с акциями, а также через объединения.

Цифровое подразделение Conglomerate Reliance Industries Ltd Jio Platforms, в которое входит конкурент Airtel в сфере телекоммуникаций — компания Jio — в июле 2020 года получило от Google инвестиции в размере 4.5 миллиарда долларов. Взамен американский технологический гигант получил место в совете директоров Jio.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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