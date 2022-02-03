Инвестиции будут включать вложение на сумму в 700 миллионов долларов в акционный капитал Airtel по цене 734 рупии (9.77 доллара) за одну акцию и до 300 миллионов долларов на реализацию коммерческого соглашения.

Компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet Inc, планирует инвестировать до 1 миллиарда долларов в Bharti Airtel. Таким образом, компания намерена помочь индийскому оператору телекоммуникаций укрепить свои позиции в цифровом секторе, — сообщили в пятницу в компаниях.

Планируемые инвестиции будут включать вложение на сумму в 700 миллионов долларов в акционный капитал Airtel по цене 734 рупии (9.77 доллара) за одну акцию и до 300 миллионов долларов на реализацию коммерческого соглашения, в частности – в масштабирование предложений Airtel.

Выпуск акций подлежит одобрению со стороны регуляторных органов и акционеров компании и состоится через несколько месяцев после того, как Airtel получила до 210 миллиардов рупий за счёт продажи акций существующим акционерам.

После того, как было заявлено о возможных инвестициях со стороны Google, акции Airtel выросли в цене на 0.54% — до 711 рупий.

Менее двух лет назад в Google заявили о своих планах в течение пяти-семи лет инвестировать в Индию 10 миллиардов долларов через свой фонд цифровизации посредством сделок с акциями, а также через объединения.

Цифровое подразделение Conglomerate Reliance Industries Ltd Jio Platforms, в которое входит конкурент Airtel в сфере телекоммуникаций — компания Jio — в июле 2020 года получило от Google инвестиции в размере 4.5 миллиарда долларов. Взамен американский технологический гигант получил место в совете директоров Jio.