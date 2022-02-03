Итальянские власти заявляют, что им удалось прекратить работу мощной нелегальной сети IPTV. Абонентская база службы насчитывала 500 тысяч подписчиков. В осуществлении деятельности, нарушающей авторские права, подозревается в общей сложности двадцать человек.

В результате операции также удалось идентифицировать личность администратора CyberGroup. Это одна из крупнейших сетей IPTV в Европе.

Большое расследование

Согласно заявлениям прокуратуры Милана, агенты Финансовой гвардии выдали по всей территории Италии ордера, предписывающие прекратить поддержку крупнейшей пиратской IPTV-сети.

По сообщению Sky, в 2020 году итальянские власти сообщили о запуске масштабной акции под кодовым названием «Операция: Сеть», которая заключалась в проведении широкого расследования, призванного остановить работу пиратских IPTV-платформ и продажу доступа к ним. Первые мероприятия в рамках данной операции были проведены в сентябре и декабре того же 2020 года. В пресс-релизе правоохранители сообщили о проведении ряда обысков в Тоскане, Эмилии-Романье, Кампании и Калабрии.

Нелегальный просмотр и нарушение авторских прав

В общей сложности операция привела к закрытию 500 000 учётных записей по всей Италии, а также к обыскам в домах 20-ти человек. Касательно данных подозреваемых ведутся следственные действия, призванные проверить их причастность к нарушениям авторских прав.

Итальянские правоохранители называют сеть «сложной». Это означает, что она объединяет в себе «сложную технологическую инфраструктуру», работающую на общенациональном уровне и обеспечивающую нелегальный доступ к платным телеканалам на национальном уровне.

По приблизительным подсчётам спортивного отдела итальянской полиции – Fiamme Gialle – доступ к нелегальным трансляциям программ Sky, Dazn и Prime Video имели 2 миллиона итальянских зрителей. Наиболее популярным контентом среди пользователей пиратской сети были матчи команд Серии А и Лиги чемпионов.

Конец истории CyberGroup

В результате проведенной операции удалось арестовать администратора платформы CyberGroup. Эта платформа была известна в пиратской среде IPTV как служба, предлагавшая нелегальный доступ к стриминговым трансляциям с других платформ. Правоохранители также выявили ещё один объект – структуру, которая управляла оплатами за пиратские трансляции контента Sky TV.

Пользователи имели доступ ко всем программам Netflix, Sky и Dazn. И всё это – за десять евро в месяц.

Закрытие 500 000 учётных записей

Согласно решению Кассационного суда, за пользование услугами нелегальной IPTV-платформы на подписчика может быть наложен штраф в размере примерно от 2 582 до 25 822 евро. Дополнительным наказанием также может стать тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет.

В рамках этой операции на данный момент единственной санкцией будет одновременное закрытие учётных записей в связи с ликвидацией Cybergroup.

Экспертное мнение