Итальянские власти заявляют, что им удалось прекратить работу мощной нелегальной сети IPTV. Абонентская база службы насчитывала 500 тысяч подписчиков. В осуществлении деятельности, нарушающей авторские права, подозревается в общей сложности двадцать человек.
В результате операции также удалось идентифицировать личность администратора CyberGroup. Это одна из крупнейших сетей IPTV в Европе.
Большое расследование
Согласно заявлениям прокуратуры Милана, агенты Финансовой гвардии выдали по всей территории Италии ордера, предписывающие прекратить поддержку крупнейшей пиратской IPTV-сети.
По сообщению Sky, в 2020 году итальянские власти сообщили о запуске масштабной акции под кодовым названием «Операция: Сеть», которая заключалась в проведении широкого расследования, призванного остановить работу пиратских IPTV-платформ и продажу доступа к ним. Первые мероприятия в рамках данной операции были проведены в сентябре и декабре того же 2020 года. В пресс-релизе правоохранители сообщили о проведении ряда обысков в Тоскане, Эмилии-Романье, Кампании и Калабрии.
Нелегальный просмотр и нарушение авторских прав
В общей сложности операция привела к закрытию 500 000 учётных записей по всей Италии, а также к обыскам в домах 20-ти человек. Касательно данных подозреваемых ведутся следственные действия, призванные проверить их причастность к нарушениям авторских прав.
Итальянские правоохранители называют сеть «сложной». Это означает, что она объединяет в себе «сложную технологическую инфраструктуру», работающую на общенациональном уровне и обеспечивающую нелегальный доступ к платным телеканалам на национальном уровне.
По приблизительным подсчётам спортивного отдела итальянской полиции – Fiamme Gialle – доступ к нелегальным трансляциям программ Sky, Dazn и Prime Video имели 2 миллиона итальянских зрителей. Наиболее популярным контентом среди пользователей пиратской сети были матчи команд Серии А и Лиги чемпионов.
Конец истории CyberGroup
В результате проведенной операции удалось арестовать администратора платформы CyberGroup. Эта платформа была известна в пиратской среде IPTV как служба, предлагавшая нелегальный доступ к стриминговым трансляциям с других платформ. Правоохранители также выявили ещё один объект – структуру, которая управляла оплатами за пиратские трансляции контента Sky TV.
Пользователи имели доступ ко всем программам Netflix, Sky и Dazn. И всё это – за десять евро в месяц.
Закрытие 500 000 учётных записей
Согласно решению Кассационного суда, за пользование услугами нелегальной IPTV-платформы на подписчика может быть наложен штраф в размере примерно от 2 582 до 25 822 евро. Дополнительным наказанием также может стать тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет.
В рамках этой операции на данный момент единственной санкцией будет одновременное закрытие учётных записей в связи с ликвидацией Cybergroup.
Экспертное мнение
«Как видим, коллеги в Италии не церемонятся с пиратами, и даже пользователи нелегальной платформы получают штраф. Аналогичная практика есть и в других европейских странах. Что касается применения санкций к подписчикам таких сервисов в Украине — для нас это непростой вопрос, поскольку государство и общество ещё не готовы к такому разделению ответственности за потребление нелегального контента. Но работа над повышением защиты интеллектуальной собственности происходит, мы даже с пиратами сначала ведем диалог и призываем добровольно отказаться от противоправной деятельности, прежде чем привлекать их к уголовной ответственности. Также призываем к активной позиции и правообладателей, чтобы они вовремя реагировали на правонарушения и использовали для этого существующие инструменты. Например, у Инициативы “Чистое небо” работает горячая линия “Против пиратства”, обратившись на которую, любой правообладатель может оперативно получить консультацию и помощь», – говорит Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».
Александр Папуця, руководитель адвокатского объединения Smartsolutions Law Group, добавляет: «Это очень интересный и вызывающий уважение кейс, учитывая сложность изобличения членов организованной группы, создавшей пиратскую IPTV-сеть такого масштаба. На территории Украины в последнее время среди выявленных правонарушителей также значительную долю составляют провайдеры, которые предоставляют доступ к программам вещания по технологии IPTV. Однако в Европе рынок уже смещается в сторону технологии ОТТ и онлайн-кинотеатров, растет предпочтение VOD-контента, и такие тенденции активно разворачиваются и в Украине. По сравнению, например, с провайдерами, уровень организации бизнеса у таких пиратов гораздо выше и серьезнее. Если недоборосовестный интернет-провайдер бесплатно или за символическую плату предоставляет нелегальный доступ к телеканалам или видеобиблиотеке с целью повысить лояльность клиентов, то для OTT-платформ абонентская плата и реклама являются основным способом монетизации. Сложность привлечения к уголовной ответственности таких платформ состоит в том, что обычно их администраторы находятся в разных странах, в наших реалиях чаще всего имеем дело со странами СНГ. В таком случае «Чистое небо» обменивается информацией с антипиратским объединениям из той страны, где обнаружен нарушитель — как показывает практика, это конструктивный путь. Также активно помогает в расследованиях таких дел сотрудничество с киберполицией».